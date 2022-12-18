5 подарков, которые нельзя дарить на Новый год

Новый год неизменно ассоциируется с подарками. Но порой они не приносят радости адресатам. И все потому, что некоторые презенты преподносить в Новый год нельзя. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Тапочки – символ уюта, но все же дарить их не стоит. В народе принято считать, что этот подарок может спровоцировать возникновение тяжелых болезней.
Дарить часы возлюбленному – к скорой разлуке или расставанию. Вдобавок к этому, принято считать, что человек, принявший в дар часы, будет регулярно страдать от опозданий, нехватки времени и прочих неприятностей.
Пустые кошельки и сумки символизируют бедность и потерю. Если все же решили преподнести такой подарок, положите внутрь монетку или бумажную купюру.
Свечи – обрядовый предмет, который в первую очередь ассоциируется с погребением. Вот почему не стоит дарить свечи близким людям.
По поверью, жемчуг – это русалочьи слезы. А русалки – бывшие утопленницы. Стоит ли говорить о том, почему жемчуг считают плохим подарком.