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3 часа назад

5 подарков, которые нельзя дарить на Новый год

Мира Маркина

Новый год неизменно ассоциируется с подарками. Но порой они не приносят радости адресатам. И все потому, что некоторые презенты преподносить в Новый год нельзя. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

5 подарков, которые нельзя дарить на Новый год
Фото: UnsplashUnsplash

Тапки

Тапочки – символ уюта, но все же дарить их не стоит. В народе принято считать, что этот подарок может спровоцировать возникновение тяжелых болезней.

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Часы

Дарить часы возлюбленному – к скорой разлуке или расставанию. Вдобавок к этому, принято считать, что человек, принявший в дар часы, будет регулярно страдать от опозданий, нехватки времени и прочих неприятностей.

Кошельки

Пустые кошельки и сумки символизируют бедность и потерю. Если все же решили преподнести такой подарок, положите внутрь монетку или бумажную купюру.

Свечи

Свечи – обрядовый предмет, который в первую очередь ассоциируется с погребением. Вот почему не стоит дарить свечи близким людям.

Жемчуг

По поверью, жемчуг – это русалочьи слезы. А русалки – бывшие утопленницы. Стоит ли говорить о том, почему жемчуг считают плохим подарком.

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