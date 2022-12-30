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3 часа назад

Почему нельзя дарить часы

Мира Маркина

Существует распространенная примета, согласно которой дарить часы близким людям не стоит, ни наручные, ни настенные, ни любые другие. Считается, что это плохой знак, и такой презент чреват последствиями. Какими и почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему нельзя дарить часы
Фото: pxhere.compxhere.com

Есть много версий, откуда пошла эта примета. В разных культурах ее трактуют по-своему. Например, в Японии верили, что часы в подарок - это пожелание скорой гибели и похорон. В Китае к такому сюрпризу относились аналогично. Так как часы олицетворяют ход времени, они якобы приближают час смерти.

Сами часы не относятся к вещам с негативной энергетикой. Однако поверья гласят, что часы могут остановиться, а значит, и отношения между дарителем и тем, кому дарят, прерваться. Если вручить их возлюбленному или возлюбленной на день рождения, любовь и страсть могут угаснуть. Тоже самое может произойти с дружбой.

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На Руси считали, что вместе с часами передается боль и разочарование людей. При этом больше вреда, по мнению наших предков, от этого получает даритель. Вместе с часами он отдает близкому часть своего времени.

Поэтому перед тем, как дарить кому-то часы, узнайте, как человек относится к приметам, и подумайте, насколько вы сами суеверны, опасаетесь ли вы черных кошек и желтых тюльпанов. Возможно, стоит выбрать другой подарок или лишний раз не переживать.

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