Почему нельзя дарить часы

Существует распространенная примета, согласно которой дарить часы близким людям не стоит, ни наручные, ни настенные, ни любые другие. Считается, что это плохой знак, и такой презент чреват последствиями. Какими и почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Есть много версий, откуда пошла эта примета. В разных культурах ее трактуют по-своему. Например, в Японии верили, что часы в подарок - это пожелание скорой гибели и похорон. В Китае к такому сюрпризу относились аналогично. Так как часы олицетворяют ход времени, они якобы приближают час смерти.

Сами часы не относятся к вещам с негативной энергетикой. Однако поверья гласят, что часы могут остановиться, а значит, и отношения между дарителем и тем, кому дарят, прерваться. Если вручить их возлюбленному или возлюбленной на день рождения, любовь и страсть могут угаснуть. Тоже самое может произойти с дружбой.

На Руси считали, что вместе с часами передается боль и разочарование людей. При этом больше вреда, по мнению наших предков, от этого получает даритель. Вместе с часами он отдает близкому часть своего времени.