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34 минуты назад

Почему люди видят лица там, где их нет

Мария Кимакович

Вам когда-нибудь улыбалось дерево? Или, может быть, яичница смотрела на вас со сковороды с немым укором? Нет, мы не сошли с ума и не пытаемся уличить вас в том же. «Рамблер» попытался разобраться, почему иногда мы видим лица там, где их на самом деле нет.

Почему люди видят лица там, где их нет
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Оптическая иллюзия, когда человек видит изображение там, где его нет, называется парейдолия. И, наверно, хотя бы раз в жизни с ней сталкивался каждый. И этому есть логическое объяснение.

Дело в том, что в людях заложена «программа» с самого рождения уметь различать лица. Например, младенец реагирует даже на схематичный рисунок лица, но не обратит внимания на изображение, где части лица окажутся не на своих местах.

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Как правило, в идеале, мозг соотносит те или иные изображения с информацией, которая остается в долговременной памяти. Но порой, когда в фокус попадают некоторые странные вещи, он ошибается и «подгоняет» их под уже знакомые объекты. Тогда-то люди и видят улыбающиеся розетки, плачущие пеньки или кричащую от ужаса микроволновую печь. Это и называется парейдолия.

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