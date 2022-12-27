Почему люди видят лица там, где их нет

Вам когда-нибудь улыбалось дерево? Или, может быть, яичница смотрела на вас со сковороды с немым укором? Нет, мы не сошли с ума и не пытаемся уличить вас в том же. «Рамблер» попытался разобраться, почему иногда мы видим лица там, где их на самом деле нет.
Оптическая иллюзия, когда человек видит изображение там, где его нет, называется парейдолия. И, наверно, хотя бы раз в жизни с ней сталкивался каждый. И этому есть логическое объяснение.
Дело в том, что в людях заложена «программа» с самого рождения уметь различать лица. Например, младенец реагирует даже на схематичный рисунок лица, но не обратит внимания на изображение, где части лица окажутся не на своих местах.
Как правило, в идеале, мозг соотносит те или иные изображения с информацией, которая остается в долговременной памяти. Но порой, когда в фокус попадают некоторые странные вещи, он ошибается и «подгоняет» их под уже знакомые объекты. Тогда-то люди и видят улыбающиеся розетки, плачущие пеньки или кричащую от ужаса микроволновую печь. Это и называется парейдолия.