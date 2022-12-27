Почему люди видят лица там, где их нет

Вам когда-нибудь улыбалось дерево? Или, может быть, яичница смотрела на вас со сковороды с немым укором? Нет, мы не сошли с ума и не пытаемся уличить вас в том же. «Рамблер» попытался разобраться, почему иногда мы видим лица там, где их на самом деле нет.

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Оптическая иллюзия, когда человек видит изображение там, где его нет, называется парейдолия. И, наверно, хотя бы раз в жизни с ней сталкивался каждый. И этому есть логическое объяснение.

Дело в том, что в людях заложена «программа» с самого рождения уметь различать лица. Например, младенец реагирует даже на схематичный рисунок лица, но не обратит внимания на изображение, где части лица окажутся не на своих местах.