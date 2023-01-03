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2 часа назад

Почему нельзя дарить ножи

Мира Маркина

В России и во многих других странах считается плохой приметой дарить на праздники ножи. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему нельзя дарить ножи
Фото: pxhere.compxhere.com

Согласно древним поверьям, нож может "разрезать" отношения между дарителем и тем, кто получает подарок. Нельзя преподносить такой презент и молодоженам на свадьбу. Скорее всего, так делают редко, тем не менее, это тоже считается плохим знаком. Подаренный нож может уничтожить любовь и разругать молодую пару.

Однако, если ваш друг, например, коллекционирует ножи и был бы рад такому подарку, можно обойти суеверие. Как? Получатель подарка должен символически заплатить за него. Например, один рубль. Тогда нож уже считается не подарком, а купленной самостоятельно вещью, которая никак не навредит вашим отношениям. Если человек, для которого предназначен презент суеверен, можно самостоятельно положить монетку к ножу и попросить ее потом вернуть.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Однако будьте аккуратны с таким подарком. Проверьте, чтобы нож, который вы хотите вручить, не относился к холодному оружию, а являлся хозяйственно-бытовым или сувенирным. Если у получателя подарка нет лицензии, ему может грозить штраф за ношение подарка с собой.

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