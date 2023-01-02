5 пугающих вещей, обнаруженных на дне Мирового океана

Мировой океан занимает около 70% от общей площади Земли. И только небольшая его часть изучена в настоящее время. Какие тайны обнаружили ученые, читайте в статье “Рамблера”.
Исследовательское судно “Наутилус” оснащено лабораторией с камерами. В ходе одной из экспедиций в 2016 году оно обнаружило у Нормандских островов странную светящуюся фиолетовую сферу. При попытке взять пробу объект разделился на две части. Ученые до сих пор не знают, что обнаружили у побережья Калифорнии.
В экваториальной части Тихого океана исследователям глубин удалось зафиксировать низкочастотный гул, источник которого так и не был найден. Он слишком громкий, и потому некоторые ученые сомневаются в его естественном происхождении. Пока что единственной версией, которую никто не смог ни подтвердить на сто процентов, ни опровергнуть, считается связь звука с геологическими процессами. Якобы источник гула находится в области сейсмической активности.
В 2010 году исследователи из Швеции на исследовательском судне OceanX MV Alucia обнаружили на глубине 87 метров в Балтийском море необычный объект. Внешне он отдаленно напоминал космический корабль, погруженный в грунт, и потому журналисты быстро окрестили его “Тысячелетним соколом” (по аналогии с кораблем в серии фильмов “Звездные войны”). На снимках ученые также рассмотрели нечто, похожее на гигантскую платформу со взлетно-посадочной полосой. Дайверы смогли собрать материал для анализа. Когда его изучили, то подтвердилась догадка об искусственном происхождении объекта.
Существовало несколько версий относительно принадлежности “корабля”: в нем видели секретную разработку Третьего рейха, обломок Атлантиды. Но скорее всего, это просто плита базальтовой породы.
В 1988 году студент-биолог из Германии Кристиан Зоммер изучал гидроидных медуз неподалеку от итальянского Рапалло. Некоторых особей он поместил в чашки Петри – для длительных наблюдений. Некоторое время спустя молодой ученый сделал удивительное открытие: медуза Turritopsis nutricula умеет повторять жизненный цикл. Попав в неблагоприятную среду, нутрикула оседает на дно и “впадает в детство” – превращается в полип с почками, в которых развиваются будущие медузы. Они отпочковываются, когда условия становятся более благоприятными. Таким образом медуза живет вечно (если никто на нее не покусится).
По водам Галилейского или Тивериадского моря по библейской легенде когда-то ходил Иисус Христос. Но несколько лет назад интерес к этому водоему вырос в несколько раз в научной среде. В специализированном журнале International Journal of Nautical Archaeology появилась статья об обнаруженном с помощью сонаров сооружении. Оно представляло собой конус из базальтовых блоков, укрепленных мелкими камешками. Диаметр “подводной пирамиды” – 70 метров, а высота – 10. Вот уже два десятка лет ученые ломают голову над происхождением галилейского конуса, его возможным назначением. Пока им удалось выяснить лишь вес и возраст сооружения – 60 тысяч тонн и четыре тысячи лет соответственно.