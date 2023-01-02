5 пугающих вещей, обнаруженных на дне Мирового океана

Мировой океан занимает около 70% от общей площади Земли. И только небольшая его часть изучена в настоящее время. Какие тайны обнаружили ученые, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Моллюск или новый вид

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Исследовательское судно “Наутилус” оснащено лабораторией с камерами. В ходе одной из экспедиций в 2016 году оно обнаружило у Нормандских островов странную светящуюся фиолетовую сферу. При попытке взять пробу объект разделился на две части. Ученые до сих пор не знают, что обнаружили у побережья Калифорнии.

Рев глубины

В экваториальной части Тихого океана исследователям глубин удалось зафиксировать низкочастотный гул, источник которого так и не был найден. Он слишком громкий, и потому некоторые ученые сомневаются в его естественном происхождении. Пока что единственной версией, которую никто не смог ни подтвердить на сто процентов, ни опровергнуть, считается связь звука с геологическими процессами. Якобы источник гула находится в области сейсмической активности.

Балтийская аномалия

В 2010 году исследователи из Швеции на исследовательском судне OceanX MV Alucia обнаружили на глубине 87 метров в Балтийском море необычный объект. Внешне он отдаленно напоминал космический корабль, погруженный в грунт, и потому журналисты быстро окрестили его “Тысячелетним соколом” (по аналогии с кораблем в серии фильмов “Звездные войны”). На снимках ученые также рассмотрели нечто, похожее на гигантскую платформу со взлетно-посадочной полосой. Дайверы смогли собрать материал для анализа. Когда его изучили, то подтвердилась догадка об искусственном происхождении объекта.

Существовало несколько версий относительно принадлежности “корабля”: в нем видели секретную разработку Третьего рейха, обломок Атлантиды. Но скорее всего, это просто плита базальтовой породы.

Старейшая медуза на Земле

В 1988 году студент-биолог из Германии Кристиан Зоммер изучал гидроидных медуз неподалеку от итальянского Рапалло. Некоторых особей он поместил в чашки Петри – для длительных наблюдений. Некоторое время спустя молодой ученый сделал удивительное открытие: медуза Turritopsis nutricula умеет повторять жизненный цикл. Попав в неблагоприятную среду, нутрикула оседает на дно и “впадает в детство” – превращается в полип с почками, в которых развиваются будущие медузы. Они отпочковываются, когда условия становятся более благоприятными. Таким образом медуза живет вечно (если никто на нее не покусится).

Галилейский конус