Четыре леденящие душу истории о кораблекрушениях и призраках

По разным оценкам экспертов, на дне Мирового океана находятся обломки около трех миллионов кораблекрушений. Только около 10% из них были обнаружены и нанесены на карту. Но даже те, о которых мы знаем, не исследованы до конца. И потому неудивительно, что вокруг кораблекрушений возникло столько мистических легенд. Некоторые из них для вас собрал “Рамблер”.

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Роковой рейс “непотопляемого” Ironsides

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Пароход Ironsides был спущен на воду в 1864 году. В те времена далеко не каждое пассажирское судно могло похвастаться наличием такой роскоши, как горячая и холодная водопроводная вода. Даже 10 лет спустя после спуска на воду внешне пароход выглядел прекрасно. Но мало кто догадывался о том, что творилось в его трюмах. Судно остро нуждалось в ремонте. Но его откладывали до последнего момента.

Сентябрьской ночью 1873 года Ironsides завершил свой последний рейс. Когда разыгралась буря, корпус парохода начал трескаться, отказали насосы. Экипаж и пассажиры добрались до пяти спасательных шлюпок, но три из них перевернулись. Десятки людей погибли.

После шторма спасатели начали извлекать тела пассажиров из ледяных вод озера Мичиган. Среди погибших оказались Нетти Валентайн и ее сын Генри. Когда тело Генри было найдено, его вместе с матерью положили в гроб и вернули в Милуоки. Но если верить слухам, то мальчик так и не был погребен.

Те, кто бывал на этом озере, говорят, что слышали, как ребенок зовет на помощь. Так 6 августа 2000 года экипаж корабля береговой охраны Mackinaw когда услышал детские крики о помощи, вызвал спасательный катер. Но люди так никого и не обнаружили. Не было ни сообщений о пропаже детей или кораблей, ни просьб о какой-либо помощи, ни шторма. Только позже они поняли, что плыли над обломками Ironsides. Те, кто верил в призраков, пустили слух о духе маленького Генри Валентайна. Мол, именно его плач слышат на озере.

Последняя ночь “Валенсии”

Пассажирский пароход “Валенсия” потерпел крушение у берегов Ванкувера в 1906 году. Но обломки судна до сих пор лежат на берегу, который относится к особенно опасному участку побережья. Его так и прозвали – зловещим Тихоокеанским кладбищем. Во время сильного шторма в борту парохода образовалась дыра, затем корабль сел на мель. Но прежде многие пассажиры — без приказа капитана — побежали к спасательным шлюпкам, которые сильно раскачивались во время прилива. Часть людей унесло волнами в открытое море. У тех, кто добрался до этих злополучных спасательных шлюпок, не было ни единого шанса. Некоторых людей раздавило, когда они оказались между лодкой и бортом “Валенсии”. Другие погибли из-за опрокидывания шлюпки.

Окончательное число погибших – 136 человек, ни женщины, ни дети не выжили в этой трагедии.

Те, кто побывал на месте крушения, утверждали, что видели несколько спасательных шлюпок в воде, их пассажиры все еще яростно гребли, пытаясь добраться до безопасного берега, от которого их отделяло всего несколько метров.

Гибель “Андреа Дориа”

Этот корабль затонул у побережья Массачусетса 25 июля 1956 года после столкновения с шведским пассажирским лайнером “Стокгольм” из-за сильного тумана. Но что удивительно – он до сих пор уносит жизни.

Почти 60 лет спустя издание Hometown Life обнародовало историю одного из выживших пассажиров. Пьеретт Симпсон было 9 лет, когда она села на корабль в начале великого приключения: эмиграции из раздираемой войной Италии в землю обетованную, которой была Америка. По ее словам, она боялась летать, и вместо этого… едва не утонула. Симпсон и ее бабушка были в общем зале, когда корабли столкнулись, а ее дедушка спал в каюте внизу. Пьеретт вспоминает, как он прошел сквозь воду в коридорах, чтобы найти их, его большие голубые глаза смотрели так, будто он увидел привидение.

Погружение судна в воду было медленным, и, хотя многие люди смогли выбраться в безопасное место, трагедия унесла 46 жизней. О призраках этих людей неоднократно говорили дайверы. Но только те, кто остался в живых. Удивительно, но на месте обломков “Андреа Дориа” погибло не менее 16 дайверов.

Те, кому удалось выбраться на поверхность, рассказывают о странных огнях под водой, предметах, которые исчезают, как только ты отвернешься, и ощущении, как чьи-то руки тянутся, чтобы схватить тебя во время плавания.

Кошмар лагуны Трук

Во время Второй мировой войны союзники предприняли попытку ближе подобраться к материковой части Японии. Именно во время этой кампании — 17 февраля 1944 года — группа авианосцев, кораблей и самолетов устроила настоящий ад кораблям японского флота, которые базировались в лагуне Трук. К тому времени, когда он закончился, было потоплено около 40 кораблей. Удивительно, но об этом месте забыли, пока Жак Кусто не снял о нем документальный фильм – в 1969 году. Кстати район, который теперь официально называется Чуук, до сих пор остается огромным кладбищем кораблей.

Дайверы, исследовавшие затонувшие корабли, видели некоторые жуткие и необъяснимые вещи. Один из них рассказал историю, как совершил погружение к обломкам вместе с другом. Когда дайвер заплыл в один из кораблей, его товарищ остался снаружи. По возвращению на поверхность мужчина спросил компаньона, почему тот не пошел следом. И друг сказал, что уже слишком много людей проплыло через обломки. Но первый водолаз пояснил: он был там один.