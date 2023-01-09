4 вещи из СССР, которые можно дорого продать сегодня

Вещи времен СССР можно найти почти в каждой квартире. Если вы давно мечтали от них избавиться, не спешите выбрасывать их. Возможно, некоторые из этих вещей удастся очень выгодно продать. Подробнее об артефактах, на которых можно заработать – в материале "Рамблера".

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Советский фарфор

Некоторые фарфоровые изделия из СССР были настолько редкими и качественными, что, по слухам, их покупала даже королева Елизавета II.

Цена изделий зависит от их тиража и года выпуска. К примеру, фарфоровая овчарка, которую можно было встретить в каждом советском доме, будет стоить около 600 рублей (если она была выпущена в 1970-х). Если же ее произвели до ВОВ, то такую статуэтку можно продать за 12 тысяч рублей.

Старые фотоаппараты

Винтажные фотоаппараты с каждым годом набирают все большую популярность. Причем не только у ценителей раритета, но и у молодежи. Кроме того, продать можно не только фотокамеры, но и старые объективы. К примеру, объектив Зенит Гелиос 40-2 85mm может стоить 35 тысяч рублей.

Патефоны

Точно так же, как с раритетными фотоаппаратами, спрос на виниловые проигрыватели возрастает с каждым годом. Классический советский патефон можно продать за десятки тысяч рублей, а если модель редкая, то еще дороже.

Елочные игрушки