Если у вас есть кошка, вы наверняка знаете, что любой непонятный предмет можно использовать как спальное место вне зависимости от его площади и местоположения. Среди самых любимых "домиков" — картонные коробки.

1/14 Бумага бумагой, но уместиться на сложенном полотенце — более любопытный челлендж. А колени скелета выручат, когда занят хозяин Фото: Reddit Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/14 Лучше коробки может быть только коробка с крышкой Фото: Reddit 3/14 Мало кто знает, но Колизей изначально строили для гигантского кота Фото: Reddit 4/14 Ткань может не быть подстилкой? Фото: Reddit Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/14 "Утренняя почта, хозяин!" Фото: Reddit 6/14 С этим котом вряд ли забудешь о диете Фото: Reddit 7/14 Если вы освоили обыкновенную коробку, пора покорять маленькую Фото: Reddit Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/14 Коты — тоже немного дети Фото: Reddit 9/14 Ученые раскрыли истинное предназначение столов с ящичками Фото: Reddit 10/14 Для счастья на самом деле нужно не так много Фото: Reddit Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/14 Когда хозяйка стирает полдня и могла бы уже отдохнуть Фото: Reddit 12/14 Вот может же пылесос не пугать, когда хочет... Фото: Reddit 13/14 Вы, очевидно, неправильно использовали раковину Фото: Reddit Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/14 Иногда, чтобы оказаться в коробке, достаточно ее визуализировать Фото: Reddit

Причин, по которым котам нравится проводить время в коробке, несколько. Во-первых, там тепло: кошкам, нормальная комнатная температура для которых на 1-15°C выше, чем для человека, комфортно в небольшом "помещении". Во-вторых, из коробки удобнее выслеживать добычу, даже если цель — игрушка. В-третьих, кошки могут просто помнить, как проводили в таких же картонных коробках первые дни своей жизни.

Бумага, на клочки которой коты все время норовят сесть или лечь, тоже сохраняет тепло. А еще непривычно шуршит и отличается по текстуре от других поверхностей, с которыми взаимодействует питомец.