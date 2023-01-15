Если у вас есть кошка, вы наверняка знаете, что любой непонятный предмет можно использовать как спальное место вне зависимости от его площади и местоположения. Среди самых любимых "домиков" — картонные коробки.
Причин, по которым котам нравится проводить время в коробке, несколько. Во-первых, там тепло: кошкам, нормальная комнатная температура для которых на 1-15°C выше, чем для человека, комфортно в небольшом "помещении". Во-вторых, из коробки удобнее выслеживать добычу, даже если цель — игрушка. В-третьих, кошки могут просто помнить, как проводили в таких же картонных коробках первые дни своей жизни.
Бумага, на клочки которой коты все время норовят сесть или лечь, тоже сохраняет тепло. А еще непривычно шуршит и отличается по текстуре от других поверхностей, с которыми взаимодействует питомец.