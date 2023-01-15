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1 час назад

Неожиданные вещи, которые коты превращают в домики и подстилки: фото

Мария Каткова

Если у вас есть кошка, вы наверняка знаете, что любой непонятный предмет можно использовать как спальное место вне зависимости от его площади и местоположения. Среди самых любимых "домиков" — картонные коробки.

1/14 Бумага бумагой, но уместиться на сложенном полотенце — более любопытный челлендж. А колени скелета выручат, когда занят хозяин
Фото: Reddit
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2/14 Лучше коробки может быть только коробка с крышкой
Фото: Reddit
3/14 Мало кто знает, но Колизей изначально строили для гигантского кота
Фото: Reddit
4/14 Ткань может не быть подстилкой?
Фото: Reddit
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5/14 "Утренняя почта, хозяин!"
Фото: Reddit
6/14 С этим котом вряд ли забудешь о диете
Фото: Reddit
7/14 Если вы освоили обыкновенную коробку, пора покорять маленькую
Фото: Reddit
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8/14 Коты — тоже немного дети
Фото: Reddit
9/14 Ученые раскрыли истинное предназначение столов с ящичками
Фото: Reddit
10/14 Для счастья на самом деле нужно не так много
Фото: Reddit
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11/14 Когда хозяйка стирает полдня и могла бы уже отдохнуть
Фото: Reddit
12/14 Вот может же пылесос не пугать, когда хочет...
Фото: Reddit
13/14 Вы, очевидно, неправильно использовали раковину
Фото: Reddit
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14/14 Иногда, чтобы оказаться в коробке, достаточно ее визуализировать
Фото: Reddit

Причин, по которым котам нравится проводить время в коробке, несколько. Во-первых, там тепло: кошкам, нормальная комнатная температура для которых на 1-15°C выше, чем для человека, комфортно в небольшом "помещении". Во-вторых, из коробки удобнее выслеживать добычу, даже если цель — игрушка. В-третьих, кошки могут просто помнить, как проводили в таких же картонных коробках первые дни своей жизни.

Бумага, на клочки которой коты все время норовят сесть или лечь, тоже сохраняет тепло. А еще непривычно шуршит и отличается по текстуре от других поверхностей, с которыми взаимодействует питомец.

Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

Впрочем, кошки не всегда останавливаются на банальных коробке или листе бумаги. "Рамблер" собрал фотографии котов, которые решили отдохнуть не только в традиционных, но и в неожиданных местах.

Вещи,Фото,
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