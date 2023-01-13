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5 часов назад

Тайна куклы Окику, которую не могут разгадать ученые

Мария Кимакович

Японская кукла Окику на первый взгляд ничем не отличается от других подобных игрушек, но на самом деле с ней связана весьма таинственная история. Читайте о ней в материале «Рамблера».

Тайна куклы Окику, которую не могут разгадать ученые
Фото: 4travel.jp4travel.jp

Согласно легенде, в куклу Окику вселился дух умершей девочки, в честь которой и была названа игрушка. Говорят, этот дух продолжает жить в фигурке, одетой в кимоно и по сей день.

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В 1918 году в одном из магазинчиков японского города Саппаро юноша купил красивую куклу с длинными темными волосами в подарок своей маленькой сестре по имени Окику. Малышка очень обрадовалась подарку, назвала ее своим именем и не расставалась с ней ни на минуту. Но спустя год девочка скоропостижно скончалась из-за вызванных гриппом осложнений. Убитые горем родители в память о малышке поместили ее любимую куклу в домашний алтарь. И уже давно привыкнув к неразрывной связью дочери с игрушкой, часто общались с ней, как с умершей девочкой.

Через некоторое время родители с удивлением обнаружили, что волосы куклы Окику отросли, достигнув той длины, которая была при жизни у их дочери. Они подстригли игрушку, но вскоре локоны отросли вновь. Родители решили, что в куклу вселилась душа их маленькой Окику.

4travel.jp

Вскоре об удивительной игрушке знал уже весь город. На куклу приезжали посмотреть специалисты по паранормальным явлениям и ученые. Последние разводили руками, а мистически настроенные эксперты утверждали, что в игрушке нашла пристанище душа малышки Окику.

В течение многих лет родственники Окику следили за куклой, подстригая ей волосы, но затем при переезде в другой город решили оставить игрушку там, где родилась и жила девочка Окику. Они передали куклу служителю местного храма, который сделал для нее деревянный ящик и поставил на видное место в храме. Там куклу Окику можно увидеть и сейчас. За ней теперь следят монахи, а туристы и любопытные жители города приходят посмотреть на то, как растут ее волосы.

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Кстати, однажды монахи разрешили ученым исследовать куклу, а точнее взять на анализ ее волос. В результате эксперты заявили, что волос Окику человеческий, растущий с той же скоростью, что и волосы обычных людей. Правда, ответить на вопрос, почему у игрушки натуральные волосы, которые растут, ученые до сих пор так и не смогли.

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