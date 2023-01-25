Какие советские вещи пользовались бешеным спросом за границей

В СССР многие граждане мечтали о вещах, привезенных из-за рубежа. Но мало кто знает о том, что за границей пользовались большим спросом многие вещи из СССР. Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".
Советские фотоаппараты "Зенит" считались одними из лучших в мире. Неудивительно, что на Западе это был крайне желанный товар. Причем модели, которые в СССР обозначались как любительские, с радостью использовали даже профессиональные фотографы.
Часы советских офицеров, во-первых, были для иностранцев отличным сувениром, а, во-вторых, привлекали своим качеством. Помимо офицерских часов популярностью пользовались часы "Победа" на 15 рубиновых камнях.
Этот агрегат ценили за надежность, универсальность, способность работать на максимально широких частотах, а также за... цену! Советские радиоприемники стоили в разы дешевле зарубежных аналогов такого же качества.
Советская икра едва ли сильно отличалась по вкусовым качествам от той, что производили за границей. Но иностранцев вновь привлекала цена, поэтому путешественники нередко приобретали ее впрок.