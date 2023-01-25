Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
2 часа назад

Какие советские вещи пользовались бешеным спросом за границей

Мира Маркина

В СССР многие граждане мечтали о вещах, привезенных из-за рубежа. Но мало кто знает о том, что за границей пользовались большим спросом многие вещи из СССР. Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

Какие советские вещи пользовались бешеным спросом за границей
Фото: UnsplashUnsplash

Фотоаппараты "Зенит"

Советские фотоаппараты "Зенит" считались одними из лучших в мире. Неудивительно, что на Западе это был крайне желанный товар. Причем модели, которые в СССР обозначались как любительские, с радостью использовали даже профессиональные фотографы.

"Командирские" часы

Часы советских офицеров, во-первых, были для иностранцев отличным сувениром, а, во-вторых, привлекали своим качеством. Помимо офицерских часов популярностью пользовались часы "Победа" на 15 рубиновых камнях.

Транзисторные радиоприемники

Этот агрегат ценили за надежность, универсальность, способность работать на максимально широких частотах, а также за... цену! Советские радиоприемники стоили в разы дешевле зарубежных аналогов такого же качества.

4 вещи из СССР, которые можно дорого продать сегодня

Осетровая икра

Советская икра едва ли сильно отличалась по вкусовым качествам от той, что производили за границей. Но иностранцев вновь привлекала цена, поэтому путешественники нередко приобретали ее впрок.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители