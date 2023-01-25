Какие советские вещи пользовались бешеным спросом за границей

В СССР многие граждане мечтали о вещах, привезенных из-за рубежа. Но мало кто знает о том, что за границей пользовались большим спросом многие вещи из СССР. Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

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Фотоаппараты "Зенит"

Советские фотоаппараты "Зенит" считались одними из лучших в мире. Неудивительно, что на Западе это был крайне желанный товар. Причем модели, которые в СССР обозначались как любительские, с радостью использовали даже профессиональные фотографы.

"Командирские" часы

Часы советских офицеров, во-первых, были для иностранцев отличным сувениром, а, во-вторых, привлекали своим качеством. Помимо офицерских часов популярностью пользовались часы "Победа" на 15 рубиновых камнях.

Транзисторные радиоприемники

Этот агрегат ценили за надежность, универсальность, способность работать на максимально широких частотах, а также за... цену! Советские радиоприемники стоили в разы дешевле зарубежных аналогов такого же качества.

Осетровая икра