Коротко о том, как появилась школьная доска

Иногда привычные нам вещи появляются на свет в результате совершенно неожиданных действий. О том, кому, например, учителя и школьники обязаны вполне обычной школьной доской, читайте в материале «Рамблера».

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Сейчас трудно представить себе, что когда-то в классах не было школьных досок. Даже теперь, когда в учебных заведениях широко используют электронные доски, меловые все же остаются востребованы.

Согласно одной из версий, своим появлением меловая доска обязана английскому математику Джорджу Бароны. В 1801 году он во время своих лекций придумал иллюстрировать формулы для аудитории мелом на доске. Это оказалось весьма эффективно.

Первые школьные доски были черного цвета, поскольку их покрывали смесью перемолотой обугленной картофельной кожуры и яичных белков.