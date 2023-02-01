Коротко о том, почему римляне любили общественные туалеты

История Древнего Рима окутана множеством тайн и загадок. К примеру, известно, что у римлян (в том числе у богатейших римских патрициев) была особая страсть к общественным туалетам, рассчитанным на использование сразу 50 людьми.

Фото: Кадр из сериала "Рим" Кадр из сериала "Рим"

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Во времена Римской империи личные домашние туалеты могли себе позволить только очень богатые люди. Бедняки, как правило, справляли нужду в ночные горшки или прямиком на улице. В то же время "среднему классу" были доступны платные общественные туалеты.

Разумеется, такие туалеты сильно отличались от тех, к которым мы привыкли. В Древнем Риме общественные уборные представляли собой одно огромное помещение, рассчитанное на использование десятками людей одновременно. В туалетах не было даже перегородок, зато были живые цветы, лепнина и фонтаны.

В Древнем Риме такие туалеты посещали не только для того, чтобы справить нужду. Общественные уборные были эпицентром культурной жизни городов. Именно здесь люди обсуждали последние сплетни, новости, политику и литературу.

Вот почему даже богачи, имевшие собственные туалеты, нередко посещали общественные. Им хотелось быть в курсе событий, и именно здесь они могли получить всю необходимую информацию о происходящем вокруг.