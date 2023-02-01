Коротко о том, почему римляне любили общественные туалеты

История Древнего Рима окутана множеством тайн и загадок. К примеру, известно, что у римлян (в том числе у богатейших римских патрициев) была особая страсть к общественным туалетам, рассчитанным на использование сразу 50 людьми.
Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Во времена Римской империи личные домашние туалеты могли себе позволить только очень богатые люди. Бедняки, как правило, справляли нужду в ночные горшки или прямиком на улице. В то же время "среднему классу" были доступны платные общественные туалеты.
Разумеется, такие туалеты сильно отличались от тех, к которым мы привыкли. В Древнем Риме общественные уборные представляли собой одно огромное помещение, рассчитанное на использование десятками людей одновременно. В туалетах не было даже перегородок, зато были живые цветы, лепнина и фонтаны.
В Древнем Риме такие туалеты посещали не только для того, чтобы справить нужду. Общественные уборные были эпицентром культурной жизни городов. Именно здесь люди обсуждали последние сплетни, новости, политику и литературу.
Вот почему даже богачи, имевшие собственные туалеты, нередко посещали общественные. Им хотелось быть в курсе событий, и именно здесь они могли получить всю необходимую информацию о происходящем вокруг.
Однако в такие туалеты допускались только мужчины. Женщинам приходилось справлять нужду при помощи подручных средств, но сведений о том, как это происходило, почти не сохранилось.