Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Как придумали культовую игрушку 90-х

Мира Маркина

В 1990-е годы «шагающая» пружинка Слинки была одной из самых популярных игрушек. Однако мало кто знает, что изобрели ее случайно. Кто придумал штуку, ставшую мечтой всех детей и подростков, читайте в материале «Рамблера».

Как придумали культовую игрушку 90-х
Фото: Ryk Neethling/FlickrRyk Neethling/Flickr

Еще в 1943 году инженер-механик ВМФ США Ричард Джеймс проводил эксперименты с напряженностью пружин. Во время очередного опыта одна из них упала, но, к удивлению, Ричарда, не осталась неподвижно лежать, а начала «шагать». Весь остаток дня любопытству специалиста не было предела — он вернулся домой поздно вечером, все еще охваченный радостным волнением, и рассказал жене о необычном происшествии. Они решили опробовать изобретение Джеймса на соседских детях. Видя их зачарованные взгляды, супруги загорелись идеей усовершенствовать и продавать «шагающую» пружинку в качестве игрушки.

С массовым запуском, правда, пришлось повременить до конца Второй мировой войны — в продажу в США они поступили лишь в 1945 году и сразу же произвели фурор. Первые 400 игрушек, получившие название Slinky, были раскуплены за 90 минут. Джеймс и его жена после этого основали компанию James Industries для массового производства игрушек. Сначала пружинки делались из черного металла, но наибольшую популярность прибрели изделия из цветного пластика (именно такие пришли и в Россию в 90-х). К концу 1947 года Слинки стала национальным феноменом.

Первоначально «шагающая» пружинка стоила один доллар за штуку, но многие платили гораздо больше из-за роста цен на пружинную сталь по всему штату Пенсильвания. Что интересно: на протяжении всей своей истории игрушка продавалась по умеренной цене из-за заботы Бетти Джеймс (супруги изобретателя) о доступности Слинки для бедных покупателей.

Кто сколотил состояние на вырезках из газет

В 2000 году Slinky включили в Национальный зал славы игрушек в Рочестере (штат Нью-Йорк). А всего с момента запуска в мире было продано более 300 миллионов таких пружинок.

Вещи,Ричард Джеймс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий