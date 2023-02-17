Как придумали культовую игрушку 90-х

В 1990-е годы «шагающая» пружинка Слинки была одной из самых популярных игрушек. Однако мало кто знает, что изобрели ее случайно. Кто придумал штуку, ставшую мечтой всех детей и подростков, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Ryk Neethling/Flickr Ryk Neethling/Flickr

Еще в 1943 году инженер-механик ВМФ США Ричард Джеймс проводил эксперименты с напряженностью пружин. Во время очередного опыта одна из них упала, но, к удивлению, Ричарда, не осталась неподвижно лежать, а начала «шагать». Весь остаток дня любопытству специалиста не было предела — он вернулся домой поздно вечером, все еще охваченный радостным волнением, и рассказал жене о необычном происшествии. Они решили опробовать изобретение Джеймса на соседских детях. Видя их зачарованные взгляды, супруги загорелись идеей усовершенствовать и продавать «шагающую» пружинку в качестве игрушки.

С массовым запуском, правда, пришлось повременить до конца Второй мировой войны — в продажу в США они поступили лишь в 1945 году и сразу же произвели фурор. Первые 400 игрушек, получившие название Slinky, были раскуплены за 90 минут. Джеймс и его жена после этого основали компанию James Industries для массового производства игрушек. Сначала пружинки делались из черного металла, но наибольшую популярность прибрели изделия из цветного пластика (именно такие пришли и в Россию в 90-х). К концу 1947 года Слинки стала национальным феноменом.

Первоначально «шагающая» пружинка стоила один доллар за штуку, но многие платили гораздо больше из-за роста цен на пружинную сталь по всему штату Пенсильвания. Что интересно: на протяжении всей своей истории игрушка продавалась по умеренной цене из-за заботы Бетти Джеймс (супруги изобретателя) о доступности Слинки для бедных покупателей.