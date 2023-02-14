Кто сколотил состояние на вырезках из газет

Кому-то везет родится в семье хорошо обеспеченных людей, кто-то упорно работает, чтобы в итоге стать миллионером, а кому-то помогает смекалка.

Фото: credo.library.umass.edu credo.library.umass.edu

Именно способности замечать очевидные, но интересные вещи, обязан своими миллионами Генри Ромейке, который свое состояние сколотил на газетных вырезках.

О том, как ему это удалось, что это был за бизнес, читайте в материале «Рамблера».

Генри Ромейке родился в Клайпеде (в 1855 г. – Мемель, прим. Ред.), но в 1879 году переехал в Париж в поисках работы. Однажды, у газетного киоска он увидел странную картину: покупатель взял у продавщицы несколько газет, заплатив сумму в несколько раз превышающую ту, которую они стоили.

Удивленный Ромейке поинтересовался у продавщицы, почему покупатель не взял сдачу и услышал интересный ответ. Оказалось, что этот щедрый мужчина — художник, и ему интересны лишь те газеты, в которых упоминается его выставка. Продавщица по его просьбе отбирала нужные издания, а он весьма щедро ее благодарил.

Edward Payson Dutton/ctgpublishing.com

Ромейке, услышав рассказ, моментально понял, что на этом можно заработать. Молодой человек подошел к делу со всей ответственностью. Он стал просматривать газеты, вырезать из них статьи и сортировать по совпадающим темам.

Вскоре у него появились первые клиенты, а затем пользоваться его услугами стали все чаще и чаще. Поначалу Генри работал один, но потом начал расширять свое дело. Для начала он расширил тематику предлагаемых вырезок, затем нанял нескольких помощников, которые вместе с ним отбирали необходимые материалы, а затем открыл еще несколько бюро.

Бизнес Ромейке становился все более популярным, многие известные личности пользовались его услугами, а филиалы бюро смекалистого предпринимателя начали открываться в разных странах.

В 1886 году Генри уехал в Америку, где успешно продолжил развивать свой необычный бизнес, который, по сути, стал прародителем мониторинга СМИ.