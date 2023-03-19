Многие вещи современного быта не всегда были частью домашнего обихода. Тысячи лет назад средства гигиены имели достаточно непривычный вид, и многие из них могли бы шокировать современного человека.

Блогер @MiProduct рассказал, когда появилась привычная нам туалетная бумага и какими альтернативными приспособлениями пользовались люди до ее появления.

Туалетная бумага в том виде, в котором мы ее знаем, впервые появилась в Китае в VII веке. Ее производили из шелка, хлопка и других растительных волокон, из которых получались бумажные листы размером 60х90 см.

Подробнее о том, как появилась туалетная бумага, смотрите в видео.