Сегодня сложно представить свою жизнь без будильника, ведь это необходимая вещь, которая есть практически у каждого. До появления будильников людям приходилось придумывать различные методы, которые помогали просыпаться к необходимому времени.

Блогер Storieswithmazur рассказал, к каким ухищрениям прибегали раньше люди, чтобы не проспать.

Еще философ Платон изобрел собственный тип водяных часов с сигналом. С помощью этого механизма можно было отмерять необходимые отрезки времени. Часы состояли из двух глиняных конусов, которые вмещали в себе воды на шесть часов. Когда вода заканчивалась, из клапанов выходил воздух и производил звуковой сигнал.

Коренные жители Америки тоже использовали воду в качестве будильника, но совсем другим способом. Для этого они научились определять, сколько воды необходимо выпить перед сном, чтобы с утра позывы к мочеиспусканию разбудили человека ровно в нужное время.

Подробнее об остальных способах смотрите в видео.