В честь 25-летней годовщины выпуска первой книги Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера в Великобритании выпустили монету с изображением знаменитой школы магии Хогвартс. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте Королевского монетного двора Великобритании.

Юбилейная монета с изображением школы, где учились юные волшебники, стала четвертой в коллекции, приуроченной к дате выхода первой книги «поттерианы» «Гарри Поттер и философский камень».

На одной из монет изображен сам главный герой Гарри Поттер, другую украшает поезд Хогвартс-экспресс, а на третьей можно увидеть директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.

The Royal Mint/Twitter

На обороте первых двух монет изображен портрет королевы Елизаветы, другая сторона последних двух украшена изображением Карла III.