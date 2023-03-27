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49 минут назад

В Великобритании появилась монета с изображением Хогвартса

Мария Кимакович

В честь 25-летней годовщины выпуска первой книги Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера в Великобритании выпустили монету с изображением знаменитой школы магии Хогвартс. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте Королевского монетного двора Великобритании.

Юбилейная монета с изображением школы, где учились юные волшебники, стала четвертой в коллекции, приуроченной к дате выхода первой книги «поттерианы» «Гарри Поттер и философский камень».

На одной из монет изображен сам главный герой Гарри Поттер, другую украшает поезд Хогвартс-экспресс, а на третьей можно увидеть директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.

The Royal Mint/Twitter

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На обороте первых двух монет изображен портрет королевы Елизаветы, другая сторона последних двух украшена изображением Карла III.

Ранее стало известно, что Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом.

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