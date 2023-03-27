В честь 25-летней годовщины выпуска первой книги Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера в Великобритании выпустили монету с изображением знаменитой школы магии Хогвартс. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте Королевского монетного двора Великобритании.
Юбилейная монета с изображением школы, где учились юные волшебники, стала четвертой в коллекции, приуроченной к дате выхода первой книги «поттерианы» «Гарри Поттер и философский камень».
На одной из монет изображен сам главный герой Гарри Поттер, другую украшает поезд Хогвартс-экспресс, а на третьей можно увидеть директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.
На обороте первых двух монет изображен портрет королевы Елизаветы, другая сторона последних двух украшена изображением Карла III.
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