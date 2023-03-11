3 бытовые привычки европейцев, которые нам сложно понять

Путешествуя по Европе и погружаясь в местную культуру, мы частенько сталкиваемся с распространенными там привычками, которые, как минимум, вызывают у нас недоумение. Рассказываем, что россиян так удивляет в европейцах, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Под солнцем Тосканы" Кадр из фильма "Под солнцем Тосканы"

Привычка сортировать мусор постепенно приходит и в Россию, но у нас она все-таки не так распространена, как в Европе. В европейских же странах органические отходы стараются измельчать с помощью диспоузера, установленного в раковине на кухне, батарейки и лампочки относят в специальные пункты приема, а перерабатываемые пластик, картон, стекло выбрасывают в соответствующие мусорные ведра. В Германии, например, предусмотрены очень высокие штрафы за неправильную сортировку бытовых отходов, а также за нарушение правил пользования мусорными контейнерами. Компании, которые занимаются вывозом отходов, повышают тарифы, если жители дома некачественно отсортировали мусор, поэтому соседи внимательно следят друг за другом.

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Во многих европейских странах (например, Италии, Испании и Португалии) принято ходить по дому в обуви, что россиянам кажется крайне негигиеничным и неудобным. Этот обычай, который соблюдается до сих пор, имеет многовековую историю: в горных районах Европы полы в домах делали из камня, поэтому ходить по нему с комфортом можно было только в теплой обуви. Привычка дошла до наших дней и прижилась у современных европейцев. Еще одна причина, по которой жители Европы не снимают обувь при входе, связана с чистотой на улицах городов. У нас же принято разуваться при входе (даже если на улице стоит солнечная, сухая погода), поэтому гости, которые вдруг решат пройти в обуви в квартиру (или дом), сильно шокируют хозяев.