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3 часа назад

Коротко о том, как появились трусы

Мира Маркина

Вряд ли кто-то в современном мире может представить себе жизнь без нижнего белья. Однако, очень долгое время люди спокойно без него обходились. Тем не менее история трусов (вернее, их «прародителей») насчитывает много столетий. О том, как же появились трусы, читайте в материале «Рамблера».

Коротко о том, как появились трусы
Фото: Candice PughCandice Pugh

На самом деле нечто наподобие трусов носили уже самые далекие наши предки, повязывая на бедра шкуры животных. Позже в Древнем Риме мужчины прикрывали чресла набедренными повязками, а гладиаторы использовали некое подобие современных трусов в качестве одежды для поединков. Все эти предшественники современного нижнего белья были призваны защищать половые органы от повреждений. И лишь много позже к этой функции добавилась функция сохранения тепла, а потом — и гигиеническая.

Кстати, долгое время трусы были предметом лишь мужского гардероба. Женщинам приходилось обходиться без них. Первые женские трусы появились лишь в конце XVIII-начале XIX веков. Имевшие длину до колена или до щиколотки они назывались панталонами. Их дамы носили почти до середины XX века. Со временем они становились все короче. Теперь же женщины вольны выбирать из невероятного многообразия моделей трусиков.

Коротко о том, как появилась школьная доска

Мужское нижнее белье претерпевало похожие изменения. Поначалу оно представляло собой кальсоны, укороченные до колен. Затем их длина сократилась до середины бедра, а после трусы стали еще короче и приобрели вид современных «боксеров» и плавок.

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