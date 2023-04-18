5 неожиданных предметов, которые нельзя брать в космос
Космонавты могут брать с собой во время полета от одного до пяти килограммов личных вещей. Однако некоторые из них со стопроцентной вероятностью придется оставить дома – они попросту запрещены.
И если какие-то предметы нельзя брать в космос по понятным причинам, то другие вызывают недоумение.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Парфюм
У обитателей МКС обостряется обоняние, поэтому все запахи кажутся более резкими, чем есть на самом деле. Кроме того, сильные ароматы в замкнутом пространстве создают отнюдь не лучшую психологическую атмосферу.
Карандаш
В невесомости чешуйки графита могут попасть в дыхательные пути, что довольно опасно. Для записей в космосе используется специальная ручка Фишера, в которой чернила находятся под давлением.
Стеклянные предметы
Наравне с колюще-режущими предметами в космосе под запретом любое стекло. Причина проста: стеклянные вещи могут разбиться и спровоцировать появление острых осколков.
Сыпучие материалы
Пудры, порошки и другие сыпучие материалы запрещены по той же причине, что и карандаши.
Алкоголь
Несколько раз запрет на алкоголь в космосе нарушался. Например, в 1980-х космонавтам на орбитальной станции "Мир" было позволено пить коньяк в небольших количествах. Считалось, что напиток стимулирует иммунную систему. Однако сейчас спиртное в космосе под запретом.