Символ власти: почему все боялись сумочку Тэтчер

Маргарет Тэтчер не просто так называли “железной леди”. Она могла запугать политиков и журналистов одним своим видом, а точнее — аксессуаром. Для Тэтчер даже придумали специальный глагол handbagging, который означает удар сумочкой, но не физический, а словесный.

В материале “Рамблера” — о том, почему коллег Тэтчер так устрашала ее сумочка, которую она носила в руках.

“Меня ударила сумкой Миссис Тэтчер”, — гласил один из заголовков британского издания. Журналисты и политики часто говорили об устрашающей сумке премьер-министра Великобритании. Она использовала этот аксессуар в качестве оружия, но на самом деле никого им не била. Политики боялись просто наличия сумки в руках у премьер-министра.

Дело в том, что если Тэтчер брала с собой сумку на встречу с кем-либо, это могло означать только одно: в ней хранятся важные документы, которые будут ее аргументом в споре. Если во время беседы она ставила сумку на стол и открывала ее, то битву можно было считать проигранной.

Со временем сумка стала настоящим символом власти Тэтчер. Черный тоут Asprey London прозвали “страшной”, но не из-за ее вида, а из-за того, что кабинет министров боялся ее содержимого.