$81.62-0.0489.46+0.09

Символ власти: почему все боялись сумочку Тэтчер

Маргарет Тэтчер не просто так называли “железной леди”. Она могла запугать политиков и журналистов одним своим видом, а точнее — аксессуаром. Для Тэтчер даже придумали специальный глагол handbagging, который означает удар сумочкой, но не физический, а словесный.

Символ власти: почему все боялись сумочку Тэтчер
© globallookpress.com

В материале “Рамблера” — о том, почему коллег Тэтчер так устрашала ее сумочка, которую она носила в руках.

“Меня ударила сумкой Миссис Тэтчер”, — гласил один из заголовков британского издания. Журналисты и политики часто говорили об устрашающей сумке премьер-министра Великобритании. Она использовала этот аксессуар в качестве оружия, но на самом деле никого им не била. Политики боялись просто наличия сумки в руках у премьер-министра.

Дело в том, что если Тэтчер брала с собой сумку на встречу с кем-либо, это могло означать только одно: в ней хранятся важные документы, которые будут ее аргументом в споре. Если во время беседы она ставила сумку на стол и открывала ее, то битву можно было считать проигранной.

Со временем сумка стала настоящим символом власти Тэтчер. Черный тоут Asprey London прозвали “страшной”, но не из-за ее вида, а из-за того, что кабинет министров боялся ее содержимого.

Как Тэтчер повлияла на Горбачева

В 2011 году сумку продали на аукционе Christie's. Неизвестный покупатель отдал за нее 165 тысяч долларов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий