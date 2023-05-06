$76.82-1.7984.91-2.09

Посадочный талон Юрия Шатунова продают за 100 тысяч рублей

На одной из самых популярных интернет-площадок для продажи и покупки всего на свете появилось необычное объявление. Продавец предлагает у него купить посадочный талон популярного российского певца Юрия Шатунова, бывшего лидером группы "Ласковый май". Об этом пишет РИА Новости.

Посадочный талон Юрия Шатунова продают за 100 тысяч рублей
© РИА Новости

Почему именно такая сумма, автор объявления не объясняет, но уточняет, что готов уступить артефакт за 90 тысяч рублей.

Юрий Шатунов вылетел из аэропорта Внуково рейсом "Москва - Казань" 16 января 2022 года. Билет он приобрел в эконом-класс. Интересно то, что посадочный талон сохранился полностью, включая ту часть, которую бортпроводники отрывают при посадке.

Как уточняет РИА Новости, билет вполне может быть настоящим, поскольку 17 января в Казани прошел концерт Юрия Шатунова. А Через полгода исполнителя не стало.

Какие песни написал Сергей Кузнецов

Ранее бывший солист «Ласкового мая» высказал мнение, что Шатунова можно было спасти.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий