Посадочный талон Юрия Шатунова продают за 100 тысяч рублей

На одной из самых популярных интернет-площадок для продажи и покупки всего на свете появилось необычное объявление. Продавец предлагает у него купить посадочный талон популярного российского певца Юрия Шатунова, бывшего лидером группы "Ласковый май". Об этом пишет РИА Новости.

Почему именно такая сумма, автор объявления не объясняет, но уточняет, что готов уступить артефакт за 90 тысяч рублей.

Юрий Шатунов вылетел из аэропорта Внуково рейсом "Москва - Казань" 16 января 2022 года. Билет он приобрел в эконом-класс. Интересно то, что посадочный талон сохранился полностью, включая ту часть, которую бортпроводники отрывают при посадке.