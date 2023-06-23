"Язык мушек": как псевдородинки стали орудием флирта

Вокруг легендарной Мэрилин Монро самые разные слухи. В их числе были домыслы о том, что родинка над губой женщины на самом деле не настоящая, и звезда каждый раз вырисовывает ее карандашом.

© François Boucher

В любом случае, не культовая американская актриса ввела моду на псевдородинки.

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Оказывается, еще несколько столетий назад женщины прибегали к подобной маленькой хитрости. Правда, они не рисовали точки, а приклеивали их. Причем искусственная изюминка служила не только для дополнения образа и придания ему большей изысканности – с ее помощью можно было даже общаться.

Подробности – в материале "Рамблера".

Так, в XVII–XVIII веках в аристократической и буржуазной среде возникла мода на мушки (от французского слова mouche, что в переводе означает "муха"). Они представляли собой самое настоящее косметическое средство, которое изготавливалось из бархата, шелка или черного пластыря. И если первое время его наносили для разбавления привычного образа, то впоследствии стали использовать в качестве… орудия флирта.

Каким же образом маленькая круглая черная точка могла что-то выражать?

Во-первых, ее форма ничем не ограничивалась. Сейчас сложно достоверно сказать, были ли они квадратными или треугольными и какой смысл в себе таили. Вместе с тем предполагается, что мушка-полумесяц, например, подразумевала под собой приглашение на прогулку, свидание.

carnet-dhistoire.fr

Во-вторых, многое зависело от того, где именно располагалась псевдородинка. Считалось, что привычная небольшая круглая мушка, расположенная между виском и глазом, говорила о страстной натуре ее обладательницы.

René-Gabriel Ojéda

В-третьих, точек могло быть несколько. О чем именно свидетельствовали две, три и более родинки, к сожалению, не известно.

Кстати, бытует мнение, согласно которому мушки использовали в том числе мужчины. Они также дополняли свои образы бьюти-точками и использовали их для подачи определенных сигналов.