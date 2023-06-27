3 вещи, которые напрасно считают французскими

Наименования некоторых вещей происходят от французских слов и даже называются соответствующим образом. При том что на самом деле они появились не во Франции и имеют к ней не самое непосредственное отношение.

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Подробности – в материале "Рамблера".

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Френч тост

Французские тосты – одно из самых популярных блюд, подаваемых на завтрак. Предполагается, что аппетитные ломтики хлеба готовили еще в Римской империи: тогда их, согласно данным исследователей, называли "pan dulcis". Примечательно, что это блюдо популяризировал спустя многие века английский король Генрих V, назвав его "pain perdu". Кстати, френч-тосты на тот момент считались не лакомством, а способом продления жизни черствого хлеба. Твердые ломтики погружались в молочную и яичную смесь перед жаркой с той целью, чтобы их можно было есть, а не выбрасывать.

Французский маникюр

Французский маникюр, также именуемый френчем, на самом деле придумали американцы. Идея классического дизайна ногтей, для создания которого используется лак нюдовых и белого оттенков принадлежит американскому визажисту Джеффу Пинку. По рассказам самого изобретателя, в 1976-м году к нему обратился с просьбой один известный голливудский режиссер. Его интересовало покрытие, которое сочеталось бы по своей цветовой гамме с любым образом актрисы, во что бы они ни оделась во время съемок. Примечательно, что изначально френч назывался "natural look". Впоследствии этот вид покрытия использовался на показе мод в Париже: он в одночасье завоевал симпатию не только у моделей, но и жительниц города.

Картофель фри