3 вещи, которые напрасно считают французскими
Наименования некоторых вещей происходят от французских слов и даже называются соответствующим образом. При том что на самом деле они появились не во Франции и имеют к ней не самое непосредственное отношение.
Подробности – в материале "Рамблера".
Френч тост
Французские тосты – одно из самых популярных блюд, подаваемых на завтрак. Предполагается, что аппетитные ломтики хлеба готовили еще в Римской империи: тогда их, согласно данным исследователей, называли "pan dulcis". Примечательно, что это блюдо популяризировал спустя многие века английский король Генрих V, назвав его "pain perdu". Кстати, френч-тосты на тот момент считались не лакомством, а способом продления жизни черствого хлеба. Твердые ломтики погружались в молочную и яичную смесь перед жаркой с той целью, чтобы их можно было есть, а не выбрасывать.
Французский маникюр
Французский маникюр, также именуемый френчем, на самом деле придумали американцы. Идея классического дизайна ногтей, для создания которого используется лак нюдовых и белого оттенков принадлежит американскому визажисту Джеффу Пинку. По рассказам самого изобретателя, в 1976-м году к нему обратился с просьбой один известный голливудский режиссер. Его интересовало покрытие, которое сочеталось бы по своей цветовой гамме с любым образом актрисы, во что бы они ни оделась во время съемок. Примечательно, что изначально френч назывался "natural look". Впоследствии этот вид покрытия использовался на показе мод в Париже: он в одночасье завоевал симпатию не только у моделей, но и жительниц города.
Картофель фри
На протяжении долгого периода времени Бельгия и Франция спорят о том, кому же все-таки принадлежит идея создания популярной закуски. Согласно наиболее распространенной версии, крестьяне из долины Маас любили перекусить мелко нарезанной жареной рыбой, добытой из местной речки. Но зимой рыбачить было невозможно, поэтому приходить искать другие гастрономические альтернативы. В скором времени сельские жители полюбили дешевый и доступный картофель, стали нарезать его тонкими ломтиками и жарить по аналогии с рыбой. Сами того не подозревая, они придумали рецепт приготовления картофеля фри, который пользуется спросом до сих пор.