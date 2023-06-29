5 вещей, которые выдавали богачей в СССР

У многих людей времена СССР неизменно ассоциируются с равенством и однообразием. Однако даже в советские времена существовали разные слои населения: и пока одним людям годами приходилось жить скромно и ограничивать себя во всем, другим удавалось обзаводиться предметами роскоши.

© Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Как правило, к обеспеченным слоям населения относились партийные работники, военные, работники спецслужб, ученые, дипломаты и космонавты.

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Подробнее о вещах, которые выделяли богатых советских граждан – в материале "Рамблера".

Квартиры и дачи

В СССР квартиры людям выдавали бесплатно, но многим приходилось ждать своей очереди годами. Привилегированному населению нередко удавалось получить недвижимость в обход очереди. Партийные работники могли похвастаться просторными квартирами в сталинских домах, а также дачами, которые были пригодны для круглогодичного проживания.

Модная одежда

Импортные кроссовки и качественные джинсы брендов Levi's и Wrangler в СССР было практически не достать. Если кому-то и удавалось обзавестись этими товарами, то только через фарцовщиков по крайне завышенной цене.

Обеспеченных женщин из толпы выделяла шапка из настоящего меха, подобная той, которую носила героиня Барбары Брыльски в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Наибольшей популярностью пользовалась шапка из норки, но ее было очень сложно найти, а если и удавалось, то приходилось заплатить две среднестатистические зарплаты.

Поездки за границу

Среднестатистический советский гражданин мог только мечтать о поездке за рубеж, но представили некоторых профессий довольно часто выезжали за границу. В их числе ученые, инженеры, спортсмены и руководители предприятий. За рубежом они старались приобрести как можно больше импортных товаров, чтобы затем продать в СССР по завышенной цене.

Автомобиль

Приобрести автомобиль в Советском союзе было весьма непросто. Во-первых, машины стоили очень дорого, во-вторых, для покупки нужно было дождаться своей очереди (в среднем, на это уходило 5-7 лет), а, в-третьих, покупателям предлагался довольно скромный модельный ряд.