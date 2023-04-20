Что можно было позволить себе в СССР за один рубль
В современной России за рубль едва ли удастся что-то купить, в то время как в СССР один рубль считался достаточно весомой суммой.
А что если поностальгировать и вспомнить, что мог позволить себе советский человек, имея рубль в кармане?
Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".
Продукты
За рубль в СССР можно было приобрести две пачки пельменей или три маленьких банки майонеза. Также на эту сумму можно было купить 5 батонов белого хлеба или 10 килограммов картошки.
Проезд
Студенты за один рубль могли купить студенческий комплексный проездной билет на трамвай и троллейбус. Остальные же за один рубль могли 20 раз проехаться на метро и автобусе или 33 раза на трамвае.
Газированная вода
Стакан газированной воды без сиропа из уличного автомата стоил 1 копейку. Таким образом, за один рубль можно было пить газировку каждый день больше трех месяцев.
Алкоголь
Одного рубля хватало и тем, кто хотел приобрести спиртное. К примеру, вино "Алжирское" стоило 65 копеек, а плодово-ягодное вино 95 копеек.
Обед в столовой
На один рубль можно было с размахом пообедать в приличной столовой, заказав салат, борщ и гарнир с котлетой. Кроме того, один рубль можно было потратить на 10 пирожков с мясом или 25 пирожков с капустой, с картошкой, с рисом и яйцом.