Что можно было позволить себе в СССР за один рубль

В современной России за рубль едва ли удастся что-то купить, в то время как в СССР один рубль считался достаточно весомой суммой.

А что если поностальгировать и вспомнить, что мог позволить себе советский человек, имея рубль в кармане?

Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

Продукты

За рубль в СССР можно было приобрести две пачки пельменей или три маленьких банки майонеза. Также на эту сумму можно было купить 5 батонов белого хлеба или 10 килограммов картошки.

Проезд

Студенты за один рубль могли купить студенческий комплексный проездной билет на трамвай и троллейбус. Остальные же за один рубль могли 20 раз проехаться на метро и автобусе или 33 раза на трамвае.

Газированная вода

Стакан газированной воды без сиропа из уличного автомата стоил 1 копейку. Таким образом, за один рубль можно было пить газировку каждый день больше трех месяцев.

Алкоголь

Одного рубля хватало и тем, кто хотел приобрести спиртное. К примеру, вино "Алжирское" стоило 65 копеек, а плодово-ягодное вино 95 копеек.

Обед в столовой