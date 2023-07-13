3 шведские вещи, которые на самом деле называются иначе

Некоторые вещи, которые мы знаем как "шведские", на родине носят совсем другое название. А некоторым шведам они и вовсе не знакомы.

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Подробнее о том, как эти вещи называются на самом деле и есть ли они в Швеции, — в материале "Рамблера".

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Шведская семья

Выражением "шведская семья" принято обозначать групповой брак. Считается, что оно возникло в СССР в 1970-х годах. Именно в то время до советского пространства начали доходить отголоски западной сексуальной революции. Жители слышали много рассказов о левой шведской молодежи, которая совместно селилась в коммунах. Кроме того, в страну поступало множество журналов и фильмов с эротическим содержанием, которые производились в Швеции. Видимо, тогда в сознании советских граждан и закрепился стереотип о том, что все шведы — особенно раскрепощенный народ. Не последнюю роль в этой ситуации сыграла знаменитая четверка из группы ABBA, про чьи отношения ходило множество слухов.

На самом деле, большинство семей в Швеции — самые обычные, а пары отдают предпочтение моногамным отношениям. Просто в 70-е годы многие семьи съезжались в один дом, чтобы было проще вести хозяйство и по возможности экономить.

Шведский стол

Шведским столом называют определенный способ подачи еды, при котором гости самостоятельно берут со стола любое понравившееся блюдо. Такой прием пищи действительно изобрели в Швеции, однако на родине его называют smörgåsbord или буквально — "бутербродный стол". В других странах его часто именуют буфетом. Из-за того, что в русском языке у слова "буфет" все же другое значение, его место занял шведский стол.

Жители Норвегии, Финляндии и Дании называют такую подачу "холодный стол", потому что по традиции перед гостями выставляли лишь холодные блюда и салаты, а горячее подавали отдельно. Такое питание именуют "шведским" не только страны СНГ, но и Прибалтики.

Шведская стенка

Известную гимнастическую стенку с перекладинами и правда создал швед — врач и преподаватель Хенрик Линг. Вместе с ней он разработал также специальные гимнастику и массаж.