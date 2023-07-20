Алмаз Хоупа: проклятие, которое до сих пор губит людей

История алмаза началась в 1653 году — тогда его из Индии привез французский купец Жан-Батист Тавернье. Позже он принадлежал французским монархам, а сейчас находится в Музее естественной истории в США и до сих пор продолжает губить людей.

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О том, что известно об алмазе Хоупа и в чем заключается его проклятие, — в материале “Рамблера”.

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Точно неизвестно, как Тавернье заполучил этот алмаз. Согласно легенде, он был украден из храма, где находился в статуе индуистского божества. Вора тут же поразила молния, а потом камень попал на черный рынок в Индии, где его заполучил Тавернье.

Купец овладел алмазом в корыстных целях. Он вернулся во Францию, где продал камень самому королю Людовику XIV. Однако после этого со всеми, кто дотрагивался до камня, происходили неприятности.

Первой жертвой алмаза стал сам Жан-Батист Тавернье. После продажи он планировал отправиться в Персию через Копенгаген. Его дорога лежала через Москву, но в России он скончался. Историки предполагают, что Тавернье, которому было 84 года, не выдержал поездку — это и стало причиной смерти. Другие утверждают, что купец обанкротился, сбежал в Россию и умер от холода.

Далее проклятие перекинулось на самого короля Людовика XIV. Под конец жизни его здоровье сильно ухудшилось, от кори погибли почти все его наследники. Сам он перед смертью несколько дней пролежал в агонии в результате гангрены ноги — он упал с лошади и не дал медикам ампутировать ногу. Период его правления историки характеризуют как упаднический: начала появляться оппозиционная литература, Франция обнищала.

Проклятие алмаза затронуло одну из фавориток короля. Мадам де Монтеспан просила, чтобы монарх подарил ей алмаз. В том же году она утратила его расположение и попала в изгнание. Несколько лет она жила при дворе, а потом провела 15 лет в опале и покаянии. Она скончалась, когда ей было 66 лет в забвении. После ее смерти король запретил ее детям держать траур, чтобы самому не вспоминать о фаворитке.

Следующей монаршей особой, которая заинтересовалась алмазом, была Мария Антуанетта. Она носила алмаз на шее и даже давала его на приемы своей подруге, принцессе Ламбаль. Мария Антуанетта и ее супруг были казнены на гильотине, а принцесса забита толпой. Это несчастье тоже связывают с алмазом Хоупа.

После смерти монархов алмаз был утерян, а потом внезапно появился с другой огранкой у лорда Генри Филлипа Хоупа. Он купил драгоценность на аукционе. Семья Хоупа обанкротилась и умерла нищете, поэтому алмаз продали. Следующей владелицей была Эвелин Уолш-Маклин — дочь владельца Washington Post. Ее сын и дочь погибли, а муж бросил и умер в клинике для душевнобольных. Сама Эвелин обанкротилась и продала алмаз, чтобы уплатить долги.