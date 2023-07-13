Проклятие фараонов: кому нельзя заходить в пирамиды

Проклятие фараонов — не выдуманная сказка. Этим термином называют череду таинственных совпадений, при которых люди погибали после того, как соприкасались с мумиями Древнего Египта. Ученые до сих пор пытаются объяснить этот феномен, но не могут прийти к единому мнению.

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О том, как археологи навлекли на себя гнев древних мумий, — в материале “Рамблера”.

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Вскрытие гробницы Тутанхамона

Впервые гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году. Египтолог Говард Картер и собиратель древностей, лорд Джордж Карнарвон открыли гробницу во время экспедиции в Египет, где ученый на протяжении шести лет искал место захоронения одного из самых известных правителей.

Тогда Тутанхамон не был известен как фараон, он буквально испарился из истории Древнего Египта. Славу он получил только после того, как была найдена его гробница.

Картер нашел гробницу 6 ноября, но ее вскрытие отложили до приезда Карнавона. Торжественно захоронение вскрыли лишь 23 ноября, а мумию перевезли в исследовательский центр и вскрыли лишь в феврале следующего года.

Когда гробницу Тутанхамона открыли, в Каире неожиданно пропало электричество. Весь город был обесточен несколько часов, а потом свет внезапно появился. Рабочие так и не смогли понять, чем было вызвано замыкание.

Как действует проклятие

Однако отключение света — не самое страшное из всего того, с чем пришлось столкнуться участникам экспедиции. После вскрытия мумии началась череда загадочных смертей. Некоторые из них были нелепыми случайностями и неожиданностью для родственников погибших.

Первым в списке загадочных смертей стал сам лорд Джордж Карнавон. Спустя несколько дней после посещения гробницы его укусил в щеку комар. Укус он неожиданно порезал во время бритья и занес стрептококковую инфекцию. За ним последовала пневмония, и лорд скончался через две недели.

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Спустя еще месяц скончался миллиардер Джордж Гулд. Он был старым другом Карнавона и попросил у него тоже посетить гробницу. В Египте он подхватил инфекцию, которую не смогли вылечить европейские врачи.

Примерно в то же время скончался член королевской семьи Египта Али Камель Фахми Бей. Его застрелила его супруга. Суд ее полностью оправдал, назвав Али Бея тираном и садистом.

В 1924 году умер рентгенолог Арчибальд Дуглас-Рейд. Он проводил обследование мумии еще до ее вскрытия.