История возникновения советской неваляшки

Выбор игрушек для детей в советской эпохе сильно отличался от сегодняшнего многообразия. Среди них блеснула уникальная и удивительная игрушка неваляшка, также известная как ванька-встанька. "Рамблер" расскажет историю ее происхождения.

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Удивительная конструкция и безопасность

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Эта уникальная игрушка в народе также получила название "ванька-встанька". Неваляшка - это идеальная игрушка для детей, поскольку она лишена острых углов и мелких деталей, что делает ее безопасной для маленьких игроков. Ее уникальность заключается в способности не принимать горизонтальное положение. При любой попытке положить ее на бок, она немедленно встает на свою ножку. Этот "волшебный" трюк объясняется наличием внутри неваляшки небольшого груза, который удерживает ее в вертикальном положении.

Истории происхождения

Существует несколько версий о происхождении неваляшки, однако наиболее признанной является та, что она пришла из Японии. Легенда связывает ее появление с мудрым монахом-отшельником, который провел всю свою жизнь в сидячем положении, что привело к атрофии его конечностей. Однако его дух и разум только укрепились. Люди восхитились монахом и стали поклоняться ему, провозгласив его божеством. В Японии начали появляться игрушки-дарумы, схожие с нашей неваляшкой.

Появление игрушки в России

Неваляшка имеет богатую историю в России, насчитывающую уже два века. В XIX веке она приобрела несравненную популярность и называлась "кувырканой". Ее разнообразие поражало: на ярмарках и прилавках можно было увидеть кукол в виде пузатых купцов, веселых скоморохов и даже нарядных девушек. Фигурки были ярко раскрашены, каждая из них имела свой региональный стиль. Например, городецкие, семеновские, федосеевские игрушки отличались своими особенностями. Основное производство находилось в Нижнем Новгороде.

Популярность в СССР и за его пределами

Советская эпоха также видела огромную популярность неваляшки. Особенно массовое производство этих игрушек было организовано в Тамбовской области, где изготовлялись пластмассовые варианты. Неваляшка стала популярной и распространилась по всему Советскому Союзу, служа развлечением и инструментом развития для детей.