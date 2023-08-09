Почему в СССР запретили бодибилдинг

Бодибилдинг, также именуемый культуризмом и атлетической гимнастикой, зародился еще в конце XIX века, однако стал набирать популярность через несколько десятилетий.

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Новое спортивное веяние не обошло стороной и Советский Союз: в какой-то момент мужчины стали активнее следить за своим телом, больше времени уделять спорту и силовым тренировкам. Несмотря на, казалось бы, положительную тенденцию и ее пользу для здоровья, в 1970-х годах данный вид спорта не особо жаловали. Подробности – в материале "Рамблера".

Расцвет

Бодибилдинг стал набирать обороты во второй половине 1900-х годов. Прежде всего им прониклись тяжелоатлеты и акробаты, которым требовалось поддерживать себя в идеальной физической форме в силу профессиональных обязанностей. В какой-то момент начали проводиться и тематические турниры. Первым культуристом в СССР принято считать заслуженного мастера спорта Юрия Власова, которым не раз восхищался Арнольд Шварценеггер.

Запрет

Официально власть не вводила запрет на бодибилдинг, однако он не пользовался поддержкой со стороны государства. Согласно наиболее популярной версии, бодибилдинг не пришелся по духу государственным деятелям из-за своей философии. Во-первых, наращивание мышц считалось проявлением эгоизма, что нельзя назвать одной из достойнейших характеристик советского человека. Во-вторых, веяние пришло с запада, а ведь в стране на тот момент были "свои" физические активности, которые в том числе предусматривались при сдаче ГТО.

Выход из ситуации

Несмотря на двойственное отношение к культуризму в обществе, спортсмены не отказались от любимого хобби и продолжали занятия спортом, правда, в большинстве случаев, подпольно. Спортсмены также тягали штанги и приседали с утяжелителями в подвальных залах, которые предварительно оснастили всем необходимым инвентарем. Таким образом они избегали лишних глаз и недовольств.

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