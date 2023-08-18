4 полезные вещи из СССР, которые не нужно выбрасывать

У многих из нас в кладовках лежат вещи времен СССР. Некоторые из них уже бесполезны и хранить их можно только в качестве ностальгического сувенира.

Однако есть и те предметы быта, которые вполне могут быть полезны даже сегодня. Прежде, чем избавляться от них, задумайтесь – может быть, они нужнее, чем кажутся?

Видео дня

Подробнее о вещах из СССР, которые не стоит выбрасывать – в материале "Рамблера".

Чугунная посуда

Да, возможно, чугунные сковородки и казаны выглядят не так привлекательно, как новенькие предметы кухонной утвари из магазина. Однако чугунная посуда обладает удивительными свойствами. Чугун нетоксичен, медленно нагревается и медленно остывает. За счет этого блюда готовятся равномерно, и вы можете не беспокоиться о том, что еда пригорит.

Чтобы почувствовать разницу, попробуйте ради эксперимента приготовить привычное блюдо на чугунной сковороде. Вы будете приятно удивлены.

Сундук

Настоящий советский сундук можно найти не в каждой квартире, но если вы являетесь обладателем такого раритета, не избавляйтесь от него. Во-первых, если хотя бы немного улучшить его внешний вид при помощи лака и краски, сундук может отлично разнообразить интерьер и добавить ему характера. Во-вторых, если на сундуке есть замок, туда можно смело класть вещи, которые хочется держать подальше от детей.

Радиола

Радиола стала первым советским музыкальным центром, который можно было встретить во многих квартирах. Радиола выполняла функции и радио, и проигрывателя пластинок. Если ваша радиола по-прежнему работает, вы можете запастись виниловыми пластинками и слушать музыку по-новому. Если же радиола уже не функционирует, ее можно превратить в стильную тумбу.

Кресло-кровать