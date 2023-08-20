Легендарные вещи, в популярность которых никто не верил

Новые самые важные гаджеты и полезные предметы становятся доступными случайно, а иногда даже на фоне краха и неудачи. "Рамблер" расскажет об изобретениях, в популярность которых никто не верил.

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Магия случайности: слинки в действии

Практически каждый из нас помнит разноцветную игрушку "пружинка" или "радуга", как она была названа на русскоязычной территории. Часто встречается распутанный спутанный клубок. оказывается, именно случайные случаи задержания ее голоса. В 1943 году Ричард Джеймс разрабатывает амортизаторы для оборудования на кораблях. Пока он экспериментировал с ними с пружинами, одну из них случайно сбросил на пол, и она начала двигаться по берегу пола. Этот неожиданный эффект вдохновил его на создание игры, которая стала настоящим хитом.

Незначительное начало караоке

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Для начала важно знать, что Дайсукэ Иноуэ, изобретатель караоке, был удостоен даже Шнобелевской премии. Неожиданно, формулировка награды звучала так: "за разработку нового метода обучения терпимости у людей". Это звучит странно и не совсем соответствует реальности. Но сама идея "пустого оркестрого" пришла из небольшого ресторана благодаря японскому аккомпаниатору. Он аккомпанировал свободному транспорту, играя на фортепиано, пока они пели под его музыку. Однажды он, заболев, решил записать мелодии на кассету. Это дало замечательный эффект: люди начали петь под минусовку. Так появилась идея создать прибор, который играл бы мелодию, пока человек пел в микрофон.

Клей, который "прилипал и отлипал"

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