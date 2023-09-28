5 неуместных подарков учителям, которые стоит перестать дарить

5 октября вся страна будет отмечать День учителя – праздник, в который принято поздравлять педагогов и дарить им подарки.

© Кадр из шоу "Наша Russia"

Многие школьники, а также их родители подходят к торжеству максимально ответственно: устраивают любимым учителям сюрпризы и преподносят самые необычные презенты. Однако некоторые их них бывают совершенно неуместны.

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Подробнее о подарках, которые не стоит дарить учителям, читайте в материале "Рамблера".

Конфеты

Многие родители убеждены, что цветы и конфеты –беспроигрышный подарок для учителя. Но на самом деле все с точностью до наоборот. Конфеты учителям дарят постоянно – и на 1 сентября, и на День учителя, и на другие праздники. Только представьте, сколько наборов сладостей учитель может получить за несколько праздников. Некоторые педагоги попросту не успевают столько есть, а некоторые и вовсе равнодушны к сладкому.

Чай и кофе

Многих учителей расстраивают подобные подарки – им кажется, что они весьма обезличенные, и ученики дарят их просто потому, что не потрудились узнать о предпочтениях педагога получше. Кроме того, чаи бывают очень разные и тот, что выберете вы, может быть не по вкусу учителю. А кофе пьют далеко не все, поэтому такой подарок может быть попросту бесполезен.

Статуэтки

Статуэтки – довольно специфичный подарок, который придется по душе далеко не каждому человеку. Если сувенир действительно качественный и симпатичный, есть шанс, что педагог обрадуется и даже поставит подарок на видное место в доме. Но если статуэтка копеечная и выглядит непрезентабельно, вы лишь зря потратите деньги, потому что скорее всего учитель принесет презент домой и тут же спрячет его.

Косметика

Косметика – это деликатный товар, который совершенно не подходит для того, чтобы дарить его учителю. Как минимум, вы можете ошибиться в предпочтениях педагога. Если очень хочется подарить что-то для ухода за собой, вы всегда можете преподнести учителю сертификат в косметический магазин.

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