Рэпер Трэвис Скотт заявил, что быть рестлером лучше, чем выступать с музыкой

Хип-хоп-артист Трэвис Скотт заявил, что рестлинг может быть гораздо «интереснее, чем исполнение музыки». Артист дал такой комментарий после того, как принял участие в спортивном матче WWE Elimination Chamber (в переводе — «Клетка уничтожения»).

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Скотт выступал на стороне актёра и рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона, бросившего вызов спортсменам Джону Сине и Коди Роудсу. Когда все четверо оказались на ринге, между ними завязалась потасовка. Рэпер принял в ней участие, нанеся несколько ударов Коди Роудсу. Затем Джонсон объявил, что Скотт ещё не раз появится на ринге. Спортсмен добавил, что инициатива исходила от самого музыканта.

За кулисами шоу рэпер признался, что ему понравилось участие в матче. Скотт предположил, что рестлинг вызывает даже более яркие ощущения, чем исполнение музыки вживую. Он также отметил, что готов приобрести рестлерское оборудование к себе домой.

Как напоминает NME, это уже второе участие Скотта в мероприятиях WWE. В этом феврале рэпер сопровождал рестлера Джея Усо во время матча серии Royal Rumble, в котором несколько спортсменов по очереди появляются на ринге и устраивают групповую схватку. Вышедший 20-м Усо одержал победу в матче.

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