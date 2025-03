Леди Гага рассказала, чем Mayhem отличается от других её альбомов

Американская артистка Леди Гага раскрыла, в какой концепции был записан её грядущий альбом Mayhem. Певица сравнила его звучание с предыдущими релизами своей дискографии.

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

По словам Гаги, её дебютный альбом The Fame (2008) был записан в стилистике «театральной поп-музыки». Во втором релизе The Fame Monster 2009 года звучание было «более хаотичным». Третий лонгплей Гаги Born This Way вышел в 2011-м. Ему артистка хотела осознанно придать стиль электрометала, характерного для Нью-Йорка.

Лонгплей ARTPOP 2013 года Гага описала словом «атмосфера». В акустическом лонгплее Joanne (2016) она стремилась к минималистичному звуку, а в Chromatica (2020) хотела действовать от противного и сделать то, чего не пробовала раньше. Работая над Mayhem, Гага старалась не придавать альбому конкретную стилистику. Слова артистки приводит NME.

Ранее сообщалось, что в лонгплее Гага вернётся к своему раннему звучанию, но оно будет представлено «калейдоскопом». В работе над альбомом артистка вдохновлялась разными элементами своей дискографии, но пообещала добавить музыке свежести и смелых экспериментов.

Премьера Mayhem запланирована на 7 марта. В альбом войдут 14 треков, в том числе выпущенные ранее песни Disease и Abracadabra, а также дуэт Die With A Smile с Бруно Марсом.

Ранее российский музыкант Алексей Чумаков назвал Леди Гагу «полным отстоем».

