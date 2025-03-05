Лидер Coldplay выберет музыкантов для выступления на ЧМ по футболу в 2026-м

Лидер британской поп-группы Coldplay Крис Мартин, а также менеджер коллектива Фил Харви примут участие в организации Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Они будут решать, кто из музыкантов выступит в 15-минутном перерыве финального матча турнира.

© Niyi Fote/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

В прошлом различные музыканты выступали на церемониях закрытия и открытия чемпионата, но шоу подобного формата пройдёт впервые. Вдохновением для него служит концерт в перерыве Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги США. Он ежегодно проходит в начале февраля. В 2024-м главным артистом шоу стал рэпер Кендрик Ламар. До этого в матче выступали Ашер, Рианна, рэп-артист Dr. Dre и многие другие американские музыканты.

Выступление в перерыве Супербоула обычно длится 15 минут. Музыкант исполняет несколько хитов на свой выбор, а также приглашает на сцену различных коллег. Выступление сопровождают различные спецэффекты, пиротехника и подтанцовка.

Сами Coldplay выступали в перерыве Супербоула в 2016 году. Помимо самого коллектива, на сцене также появились R&B-исполнитель Бруно Марс и поп-звезда Бейонсе.

Территориально чемпионат будет разделён между США, Канадой и Мексикой. Как напоминает NME, финал состоится 19 июля 2026 года на стадионе MetLife в округе Берген штата Нью-Джерси.

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