Рэпер Дрейк заявил, что грядущий этап его карьеры вызовет у некоторых дискомфорт

Анастасия Басина

Американский рэпер Дрейк поделился в своих соцсетях публикацией, в которой рассказал, чего поклонникам стоит ждать от его следующего творческого этапа. Артист не стал делиться конкретными деталями, но подчеркнул, что некоторые могут «испытать чувство дискомфорта».

Рэпер Дрейк заявил, что грядущий этап его карьеры вызовет у некоторых дискомфорт
© ImagePressAgency/face to face/globallookpress.com, Рамблер
Я рос неконфликтным человеком и всегда относился к этой игре как к спорту, в котором мои слова всегда выигрывали золото. Но всем нам тяжело игнорировать то, на какой позиции я оказался в эти дни. Понимаю, что следующая часть может заставить вас испытать дискомфорт.

Текст публикации сопроводила подборка фотографий: в неё вошли селфи самого рэпера, фото с его выступлений, кадр из фильма «Призрачная нить» (2017) и снимок таблеток от тошноты, которые выписывают раковым больным. Слова артиста цитирует Billboard.

Музыкант также упомянул, что некто пишет ему и задаёт вопросы, на которые рэпер не торопится отвечать. Поклонники строят теории, кто это может быть, но пока не пришли к конкретному ответу. Среди подозреваемых фигурирует рэпер Кендрик Ламар, хорошо известный как главный конкурент и противник Дрейка.

Всего месяц назад Дрейк представил новый альбом $ome $exy $ongs 4 U, записанный совместно с продюсером PARTYNEXTDOOR. Большинство критиков сошлись во мнении, что этим релизом музыкант пытался ответить на колоссальный успех песни Кендрика Ламара Not Like Us. Композиция, написанная в разгар медийного противостояния двух рэперов, в начале февраля получила пять наград «Грэмми». Она также стала гвоздём шоу Кендрика в перерыве Суперкубка, который состоялся 9 февраля.

Новый альбом Дрейка такого успеха не добился. Релиз критиковали в том числе за то, что он звучит скорее как сборник недоделанных песен, нежели как полноценный лонгплей.

Благодаря триумфу Not Like Us среди поклонников рэп-музыки принято считать, что победу в противостоянии одержал именно Кендрик. Но Дрейк намекал, что с его стороны схватка не окончена. Ламар на это заявил, что добиться титула чемпиона можно только с одной попытки, «без вторых раундов».

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