Рэпер Дрейк заявил, что грядущий этап его карьеры вызовет у некоторых дискомфорт

Американский рэпер Дрейк поделился в своих соцсетях публикацией, в которой рассказал, чего поклонникам стоит ждать от его следующего творческого этапа. Артист не стал делиться конкретными деталями, но подчеркнул, что некоторые могут «испытать чувство дискомфорта».

Я рос неконфликтным человеком и всегда относился к этой игре как к спорту, в котором мои слова всегда выигрывали золото. Но всем нам тяжело игнорировать то, на какой позиции я оказался в эти дни. Понимаю, что следующая часть может заставить вас испытать дискомфорт.

Текст публикации сопроводила подборка фотографий: в неё вошли селфи самого рэпера, фото с его выступлений, кадр из фильма «Призрачная нить» (2017) и снимок таблеток от тошноты, которые выписывают раковым больным. Слова артиста цитирует Billboard.

Музыкант также упомянул, что некто пишет ему и задаёт вопросы, на которые рэпер не торопится отвечать. Поклонники строят теории, кто это может быть, но пока не пришли к конкретному ответу. Среди подозреваемых фигурирует рэпер Кендрик Ламар, хорошо известный как главный конкурент и противник Дрейка.

Всего месяц назад Дрейк представил новый альбом $ome $exy $ongs 4 U, записанный совместно с продюсером PARTYNEXTDOOR. Большинство критиков сошлись во мнении, что этим релизом музыкант пытался ответить на колоссальный успех песни Кендрика Ламара Not Like Us. Композиция, написанная в разгар медийного противостояния двух рэперов, в начале февраля получила пять наград «Грэмми». Она также стала гвоздём шоу Кендрика в перерыве Суперкубка, который состоялся 9 февраля.

Новый альбом Дрейка такого успеха не добился. Релиз критиковали в том числе за то, что он звучит скорее как сборник недоделанных песен, нежели как полноценный лонгплей.

Благодаря триумфу Not Like Us среди поклонников рэп-музыки принято считать, что победу в противостоянии одержал именно Кендрик. Но Дрейк намекал, что с его стороны схватка не окончена. Ламар на это заявил, что добиться титула чемпиона можно только с одной попытки, «без вторых раундов».

