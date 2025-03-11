Певица Алсу назвала имена трёх артистов, которых считает легендами русской сцены

Заслуженная артистка РФ Алсу поделилась своим мнением о том, кого из российских музыкантов можно считать легендами сцены. Певица назвала имена певца Льва Лещенко, рэпера Басты, а также артистки Земфиры*.

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По мнению Алсу, каждый из этих музыкантов добился статуса легенды в своём жанре. Лещенко — на эстраде и в поп-музыке, Баста — в русском рэпе, а Земфира* — в рок-жанре. Алсу подчеркнула, что в её понимании музыканты, достойные такого титула, умеют «вести себя», не устраивают скандалы и представляют собой хороший пример для молодого поколения. Слова артистки цитирует «Комсомольская правда».

Накануне Лев Лещенко заявил, что слушает музыку артистов нового поколения, потому что это напрямую связано с его работой.

Лев Лещенко заявил, что «вынужден» слушать музыку молодых артистов

* — Признана иностранным агентом на территории РФ.