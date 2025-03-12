J-Hope из BTS заявил о желании поработать с Кендриком Ламаром

J-Hope, участник K-pop-группы BTS, хочет записать совместную песню с американским хип-хоп-исполнителем Кендриком Ламаром. Об этом он рассказал в шоу Джимми Фэллона.

© Соцсети J-Hope; Fuzheado/CC BY-SA 4.0; Рамблер

Во время интервью южнокорейский рэпер признался, что он большой фанат Ламара. Ранее J-Hope даже повторил его танец с выступления на Супербоуле.

Когда Джимми Фэллон спросил J-Hope, хочет ли он сделать какой-нибудь трек с Ламаром, тот сразу же ответил согласием. «Я готов поработать с тобой, Кендрик», — обратился J-Hope к хип-хоп-артисту.

После появления в шоу J-Hope неожиданно начал прямую трансляцию в соцсети Weverse. На ней он объявил, что выпустит в этом году ещё два сингла, которые по стилю будут отличаться друг от друга.

До этого J-Hope представил сингл Sweet Dreams, записанный с американским певцом Miguel. Трек стал второй песней исполнителя, выпущенной после его возвращения из армии.

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