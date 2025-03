Sleep Token, Playboy Carti, HAIM: самые интересные зарубежные новинки недели

На этой неделе сразу несколько крупных исполнителей анонсировали новые альбомы и выпустили синглы в их поддержку. Среди них — британская прогрессив-рок-группа Sleep Token, сестринский альт-поп-коллектив HAIM и молодой рок-дуэт Nova Twins. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках недели.

Синглы

HAIM — Relationships

Жанр: альтернативный поп.

Первый за два года сингл сестёр Хаим посвящён вечной теме свободы от романтических отношений. Обложка релиза явственно отсылает к мему с Николь Кидман: на нём американская актриса радуется жизни, подставляя лицо к солнцу. Интернет-пользователи были уверены, что фото с Николь Кидман были сделаны, когда она покидала офис своего адвоката, окончательно разорвав брак с Томом Крузом. В прошлом году актриса опровергла эту историю, заявив, что фото были сделаны на съёмках фильма, но группе HAIM это не помешало. Результатом стала расслабленная песня в минималистичном поп-звучании.

Lizzo — Still Bad

Жанр: поп, фанк, диско.

Сингл Lizzo «Love In Real Life» двухнедельной давности ещё не успел как следует осесть в чартах, но артистка уже выпустила трек ему вдогонку. Still Bad — это классический для артистки гимн самой себе и беззаботному веселью с лёгким диско-флёром и стильной басовой партией. По словам Lizzo, она вдохновлялась музыкой The Strokes во время записи альбома, так что поклонников явно ждёт разножанровый, задорный и внезапно гитарный альбом.

Bon Iver ft. Danielle Haim — If Only I Could Wait

Жанр: альтернативный поп.

На этой неделе HAIM не только вернулись с новым синглом: одна из сестёр также отметилась коллаборацией с Джастином Верноном, также известным как Bon Iver. Как и предыдущие синглы в поддержку альбома SABLe, fABLE, это размеренный, богатый на разные мелочи атмосферный трек. Целиком лонгплей выйдет через месяц 11 апреля. Судя по уже вышедшим синглам, под него можно будет отдыхать, расслабляться и ценить секунды покоя.

Selena Gomez ft. Benny Blanco — Sunset Blvd

Жанр: поп.

Поп-певица Селена Гомес и её жених продюсер Бенни Бланко анонсировали совместный альбом всего месяц назад, но уже успели выпустить три сингла в его поддержку. Ни один из них нельзя назвать стопроцентным хитом, и Sunset Blvd тоже следует этой тенденции. Это плавный синти-поп-трек о том, как здорово обниматься и обладать большим сердцем.

Sleep Token — Emergence

Жанр: рок.

Британская прогрессив-рок-группа Sleep Token открывает новую эру творчества смелым синглом на шесть с половиной минут. Известные своей любовью к смешиванию жанров музыканты снова представили калейдоскоп стилей. Композиция начинается фортепианным интро, переходит в синтезаторную мелодию, взрывается в стене гитарных звуков и наконец приводит к нежному аутро на саксофоне. Приятно слышать, что контракт с крупным лейблом RCA Records, заключённый в прошлом году, никак не повлиял на привычки коллектива.

Nova Twins — Soprano

Жанр: рок.

Хотя в Nova Twins действительно играют двое девушек, пусть название вас не обманывает: они не близнецы. Подобный обман не помешал им заполучить титул одной из самых многообещающих молодых рок-групп Великобритании, о таланте которых высоко отзывались гитарист Rage Against The Machine Том Морелло, певец Элтон Джон и многие другие.

Третий альбом Nova Twins «Parasites & Butterflies» выйдет 29 августа, Soprano — первый и ведущий сингл в его поддержку. Короткий, но энергичный трек рисует образы двух девчонок, которые не мирятся с несправедливостью в свой адрес и готовы в любую секунду превратиться в мафию из клана Сопрано.

Flying Lotus — Oxygen

Жанр: саундтрек, дарквейв.

Американский музыкант Стивен Эллисон, он же Flying Lotus, в этом году дебютирует как кинорежиссёр. Его первой картиной стал фантастический триллер «Пепел», главные роли в котором исполнили Эйса Гонсалес и Аарон Пол. Премьера фильма запланирована на 21 марта, а вот показать, каким будет саундтрек, музыкант решил уже сейчас. Композитором к картине выступил сам Flying Lotus. Oxygen — первый музыкальный релиз, выпущенный в поддержку грядущей премьеры.

По словам артиста, он записывал звуковое сопровождение, уже когда фильм был отснят. Вдохновением для него послужили саундтреки авторства Анджело Баламенти, создавшего заглавную тему «Твин Пикса», композитора серии игр Silent Hill Акиры Ямаоки, а также маэстро ужасов Джона Карпентера. Oxygen звучит жутко, но интересно и наверняка отлично впишется в фильм.

Альбомы

Playboi Carti — MUSIC

Жанр: хип-хоп.

Для кого: для поклонников мейнстримного хип-хопа.

Третьего альбома Playboi Carti поклонники ждали четыре года. Несмотря на предварительный анонс, лонгплей появился на стримингах не в полночь, как любой новый релиз, а ближе к вечеру — по всем канонам непостоянного и временами капризного мира хип-хопа.

В лонгплей вошло 30 треков, в том числе коллаборации с Трэвисом Скоттом, Кендриком Ламаром, The Weeknd и многими другими. Большая команда продюсеров помогла придать альбому ровное, классическое для жанра звучание. Тексты композиций описывают красивую жизнь: вечеринки, соблазнительных девушек, дорогостоящие машины и много денег. Не обошлось и без почётных упоминаний коллег по хип-хоп-цеху: в своих текстах Карти оставляет отсылки на хиты A$AP Rocky, Ашера и других музыкантов.

clipping. — Dead Channel Sky

Жанр: экспериментальный хип-хоп.

Для кого: для поклонников непредсказуемого хип-хопа и/или киберпанка.

Экспериментальное хип-хоп-трио clipping из Лос-Анджелеса выпустило седьмой альбом, посвящённый киберпанку. Его название позаимствовано из романа Уильяма Гибсона «Нейромант»: поклонники жанра часто называют его ключевым для развития направления.

Холодные электронные аранжировки, торопливый речитатив и отсутствие классических для хип-хопа штампов делают этот альбом привлекательным даже для тех, кто не хочет иметь с жанром ничего общего.

LE SSERAFIM — Hot

Жанр: K-pop.

Для кого: для тех, кто уже ждёт лета.

До лета ещё целая весна, но участницы LE SSERAFIM решили приблизить жаркую погоду скромным, но стильным мини-альбомом. По словам самих артисток, релиз завершает трилогию, начатую в феврале 2024 года: в неё также вошли Easy и Crazy. Победив страхи и тревоги, артистки наконец-то нашли в себе способность проникнуться любовью к окружающему миру, и этот душевный посыл отлично передаётся через мягкие и тёплые аранжировки.

Всего здесь пять треков, в том числе титульный, и под каждый из них можно нежиться в солярии или под палящим солнцем — тут уж как повезёт. Если ни та ни другая перспектива не светит, можно заполнять под эту музыку журнал благодарностей — кажется, что именно для таких целей этот мини-альбом и создавался.

