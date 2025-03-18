20 лучших караоке-клубов Москвы

В столице России работают десятки караоке-заведений, в которых можно исполнить любимую песню на профессиональном оборудовании. Нередко в таких местах также можно перекусить, промочить горло, потанцевать, а иногда даже стать гостем полноценного концерта. «Рамблер» отобрал самые интересные заведения на любой бюджет.

© moscow.nebar.ru; Рамблер

Премиальные караоке (2000–5000 рублей)

Караоке ForteПьяно

© www.fortepianokaraoke.ru

Адрес: ст. м. «Чеховская», Большой Путинковский пер., 5.

Режим работы: 21:00–06:00.

Средний чек: 2400 рублей.

Отдельные залы: два отдельных зала вместимостью от 15 до 25 человек.

Особенности: интерьер в стиле 20-х годов прошлого века, бэк-вокалисты, ведущие с юмором.

Меню: обширная винная карта, кухня разных стран.

Одно из самых титулованных караоке-заведений Москвы, признанное лучшим клубом города двумя разными премиями Fashion People Awards в 2023-м и Moda Topical в 2024-м. Место приглянётся ценителям американской культуры прошлого века. Иногда здесь выступают профессиональные артисты: к примеру, в 2024-м здесь прошли концерты Мити Фомина и рэпера Sevak. Также можно попасть на тематические вечеринки, посвящённые отдельным странам, направлениям культуры или праздникам.

По воскресеньям здесь исполняют даже композиции с ненормативной лексикой и шансон — в другие дни они пребывают в стоп-листе. Если вы приходите компанией восемь человек или больше, вам предоставят две песни подряд без доплаты. При бронировании столика необходимо внести депозит в 5000 рублей.

Grammy’s

© grammy-s.ru

Адрес: ст. м. «Киевская», Кутузовский пр-т 2/1, стр. 6.

Режим работы: 10:00–06:00.

Средний чек: 5000 рублей.

Отдельные залы: три.

Особенности: бэк-вокал, отдельные официанты для VIP-комнат.

Меню: морепродукты, вина.

Премиальный караоке-бар, названный в честь известной музыкальной премии, работает на Кутузовском проспекте. В заведении подают блюда из морепродуктов, вина и эксклюзивные авторские коктейли. Помимо этого, на официальном сайте заведения указано, что здесь располагается самая большая песенная база в столице.

С воскресенья по четверг посетить клуб можно, не внося депозит. В пятницу и субботу минимальная стоимость за одного человека составит 5000 рублей.

Nebar

© moscow.nebar.ru

Адрес: ст. м. «Добрынинская», ул. Пятницкая, 66, стр. 2; ст. м. Лубянка, ул. Мясницкая, 13/1.

Режим работы: 18:00–06:00.

Средний чек: 2500 рублей.

Отдельные залы: отсутствуют.

Особенности: бесплатное караоке при предварительном бронировании, в каталоге нет блатных песен, медляков, шансона и рок-музыки. Мероприятия направлены на женскую аудиторию.

Меню: закуски, горячее, авторские коктейли.

Федеральная сеть развлекательных заведений Nebar специализируется на проведении мероприятий под ключ. Каждые выходные здесь проводятся вечеринки с выступлениями диджеев и тематические мероприятия с аниматорами, посетить которые может каждый. Зайти в бар и скромно посидеть в уголочке, скорее всего, не получится.

По будням вход в бар свободный, но при брони стола придётся заплатить от 1000 рублей за человека. В пятницу и субботу предварительное бронирование стоит 5000 рублей, вход после 21:00 тоже становится платным.

Караоке Lounge

© karaokelounge.clients.site

Адрес: ст. м. «Смоленская», ул. Новый Арбат, 21.

Режим работы: 06:00–20:00.

Средний чек: 2500 рублей.

Отдельные залы: доступны держателям клубных карт.

Особенности: панорамный вид на Новый Арбат.

Меню: закуски, горячее.

Караоке Lounge — ещё один дорогостоящий, но качественный вариант попеть в центре города. Само заведение тематических вечеринок не проводит, но может помочь с организацией банкетов, подключив звукорежиссёра, диджея и арт-группу аниматоров.

Караоке «Галерея»

© karaoke-galereya.ru

Адрес: ст. м. «Смоленская», ул. Новый Арбат, 17.

Режим работы: 19:00–06:00.

Средний чек: 3000 рублей.

Отдельные залы: есть, вместимостью до 30 человек.

Особенности: интерьер, выполненный по канонам современного искусства.

Меню: горячая еда, авторские коктейли.

На стенах заведения развешаны репродукции известных картин, обновлённые элементами современности. К примеру, здесь можно увидеть Моцарта в наушниках, вельможу со сноубордом и не только. В зале также стоят «по-хулигански» раскрашенные античные статуи.

При посещении бара в воскресенье и будние дни, кроме пятницы, депозит вносить не нужно. В пятницу и субботу за одного человека придётся отдать 3000 рублей. Караоке оплачивается отдельно и стоит 1000 рублей.

Lalaland Show & Restaurant

© lalaland.moscow

Адрес: ст. м. «Маяковская», Оружейный пер. 15А; ст. м. Шаболовская, ул. Шаболовка, 31Г.

Режим работы: 12:00–06:00; в субботу и воскресенье место открывается в 18:00.

Средний чек: 2100 рублей.

Отдельные залы: есть, вместимостью от 30 до 100 человек.

Особенности: официанты в костюмах киногероев, театрально-иммерсивная программа.

Меню: горячее, закуски, авторские коктейли.

Попасть на интересную шоу-программу можно также и в заведении Lalaland, работающем в театрально-иммерсивном формате. Официанты здесь одеты в костюмы разных киногероев — здесь можно наткнуться на капитана Джека Воробья, Зорро, Фредди Крюгера и многих других. Если вы устраиваете здесь собственное мероприятие, у вас будет возможность пригласить конкретного персонажа. В дневное время караоке можно петь в отдельном зале, после полуночи — в основном.

Чтобы застать официантов в костюмах киногероев, нужно прийти сюда после 20:30 с четверга по воскресенье. В среду действует другая акция: девушки могут попасть в заведение, не внося депозит.

Лофт-центр B69

© Страница B69 в VK

Адрес: ст. м. «Бауманская», ул. Бакунинская, 69, стр. 1.

Режим работы: круглосуточно.

Средний чек: 2000 рублей.

Отдельные залы: 100 лофтов вместимостью от 5 до 50 человек.

Особенности: собственная кухня и студия звукозаписи.

Меню: можно заказать кейтеринг или принести еду с собой.

B69 — это специализированный лофт-центр, в который нельзя прийти просто так. Предварительная бронь обязательна. Можно выбрать из сотни помещений с тематическим дизайном. К примеру, есть лофты исключительно розового цвета, в лесном антураже, с неоновой подсветкой и со многими другими вариантами дизайна. Караоке доступно в каждом лофте. При оплате вносится стоимость аренды целиком: рассчитывается она по часам.

Караоке-клуб PESNYA

© pesnyamoscow.ru

Адрес: ст. м. «Смоленская», ул. Новый Арбат, 21, стр. 1.

Режим работы: 21:00–06.00.

Средний чек: 3000 рублей.

Отдельные залы: один, вместимостью до 12 человек.

Особенности: каталог в 70 000 песен.

Меню: европейская и азиатская кухня, авторская барная карта.

PESNYA — ещё один дорогостоящий караоке-клуб, расположенный в самом центре Москвы. На кухне готовят блюда европейской и азиатской кухни, а в баре смешивают авторские коктейли с отсылками на часто исполняемые в караоке хиты.

Отдельный зал оснащён двумя плазменными телеэкранами, широкоэкранной панелью, игровой приставкой Sony PlayStation 5 и полным пакетом телевизионных каналов. В перерывах между пением можно поиграть в видеоигры или посмотреть спортивный матч.

Заведения на средний бюджет (до 2000 рублей)

«Руки Вверх! Бар»

© rvbar.ru

Адрес: несколько адресов.

Режим работы: 18:00–06:00.

Средний чек: 1500–2000 рублей.

Отдельные залы: отсутствуют.

Особенности: уклон в 90-е.

Меню: закуски, горячее, классические коктейли.

Лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков прекрасно знает, как заставить публику подпевать. Именно поэтому он открыл не один караоке-бар, а целую сеть. Заведения есть на Таганке, Тверской улице, Можайском шоссе, Мичуринском проспекте, а также в Строгине, Раменках и Одинцове. Чем дальше от центра, тем ниже становится средний чек.

В барах действует акция на репертуар самого Жукова и других поп-исполнителей, певших в 90-е. Если вы бронируете стол заранее, платить за исполнение этих песен не нужно. Если хочется отойти от этого жанра и спеть что-то современное или из другого жанра, придётся расставаться с деньгами. По пятницам в барах проходят живые выступления.

Yurt

© www.restoclub.ru

Адрес: ст. м. «Красные ворота», ул. Мясницкая, 43, стр. 2.

Режим работы: 13:00–00:00, понедельник — четверг; 20:00–05:00, в пятницу и воскресенье.

Средний чек: 1500 рублей.

Отдельные залы: отсутствуют.

Особенности: уклон в бурятскую культуру.

Меню: блюда бурятской кухни.

Если вы думаете, что невозможно сочетать этнический колорит с современностью, посещение клуба Yurt убедит вас в обратном. Концепция ресторана выстроена вокруг бурятской культуры: отсюда и соответствующее меню, и присутствие народных песен в каталоге караоке. Поп-хиты в каталоге также в наличии.

«Дом куксу»

© Страница ресторана «Дом куксу» в VK

Адрес: Симферопольский б-р, 22, корп. 3.

Режим работы: 12:00–00:00; в пятницу и субботу до 05:00.

Средний чек: 1400 рублей.

Отдельные залы: есть, вместимостью от 1 до 16 человек.

Особенности: уклон в корейскую культуру.

Меню: корейские блюда, лапша собственного приготовления.

Совместить знакомство с другой культурой и пение в караоке также можно в ресторане «Дом куксу». Больше всего заведение гордится несколькими разными способами приготовления корейского блюда куксу, но также приглашает и поклонников караоке. Согласно информации на официальном сайте, ресторан оснащён профессиональной караоке-системой Evolution Pro на русском языке, а также отдельными комнатами для поющих.

Bodrum

© bodrum.moscow

Адрес: ст. м. «Павелецкая», ул. Кожевническая, 14, корп.1.

Режим работы: 11:00–00:00.

Средний чек: 2000 рублей.

Отдельные залы: один.

Особенности: открытая кухня

Меню: восточные блюда.

Поклонников восточной культуры ждут в ресторане Bodrum, который специализируется на турецкой кухне. Петь в караоке здесь можно с четверга по субботу, вечером в пятницу проходят концерты с живой музыкой.

Бар-рюмочная «Евгенич»

© evgenich.bar

Адрес: ул. Арбат, 6/2.

Режим работы: ежедневно, 12:00–06:00.

Средний чек: 1500 рублей.

Отдельные залы: отсутствуют.

Особенности: советский антураж.

Меню: авторские настойки, домашняя кухня.

Ещё один проект Сергея Жукова, но с другим антуражем. Бар открылся в честь премьеры сериала «Евгенич», главный герой которого — забытый продюсер из 90-х. Его роль играет сам Сергей Жуков. Эстетика сериала перекочевала в бар, концепция которого, согласно информации на официальном сайте, представляет собой «советскую рюмочную в формате диско-квартирника».

Гости заведения могут спеть в караоке с воскресенья по четверг, притом во вторник у желающих даже есть возможность сыграть на местных инструментах. По субботам в баре проводят дискотеки, где звучат исключительно ностальгические хиты.

«Молодёжь»

© barmolodezh.ru

Адрес: ст. м. «Менделеевская», ул. Сущёвская, 21, стр. 8.

Режим работы: круглосуточно.

Средний чек: 1200 рублей.

Отдельные залы: отдельный зал под караоке.

Особенности: много скидок для студентов.

Меню: горячее, закуски, алкогольная карта.

Воспользоваться привилегиями молодости можно в баре «Молодёжь» на «Менделеевской»: здесь действуют скидки для студентов. Работает бар круглосуточно, для караоке предоставлен отдельный зал вместимостью до 25 человек. Помещение оснащено караоке-системой Evolution, в пятницу и субботу в караоке-зале работает ведущий. Само исполнение песен бесплатное, но для доступа в зал нужно внести депозит в 1000 рублей в будние дни и 1500 в выходные — его можно потратить на разные позиции меню.

«Мариус» на Беляево

© mariuskaraoke.ru

Адрес: ст. м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, 18, корп. 2.

Режим работы: 12:00–06:00.

Средний чек: 1300 рублей.

Отдельные залы: четыре отдельных зала вместимостью до 50 человек.

Меню: итальянская кухня.

Караоке-бар «Мариус» у ст. м. «Беляево» — редкое заведение, которое работает не только ночью, но и значительную часть дня. Место специализируется на всём итальянском: это касается не только меню, но и оборудования для исполнения караоке. Согласно информации на официальном сайте, бар оснащён итальянской акустикой RCF Art+ и Martin Audio, а также профессиональными микрофонами и микшерным пультом.

Для бронирования гостям ресторана доступны пять залов с разным тематическим оформлением и разной вместимостью от 25 до 500 человек. Посещение без предварительной брони бесплатно по будням, а в выходные вход стоит 500 рублей.

Караоке-клуб «Белая стрекоза»

© belaya-strekoza-karaoke.ru

Адрес: ст. м. «Чеховская», ул. Большая Дмитровка, 32, стр. 4; ст. м. «Китай-город», ул. Маросейка, 15.

Режим работы: 20:00–05:00; 18:00–05:00.

Средний чек: 1500 рублей.

Отдельные залы: до 25 человек.

Меню: классическое.

Сеть караоке-клубов «Белая стрекоза» работает по двум адресам, но оба заведения можно отнести к центру Москвы. Их единственное отличие друг от друга — это режим работы, так как место у Чеховской открывается на два часа позже. По четвергам здесь можно купить еду со скидкой 20%, в другие дни недели действуют различные акции на коктейли. Раз в неделю гости караоке-бара могут посетить стендап, заплатив депозит в 700 рублей. Его можно потратить на любые позиции в меню. В другие дни вход в бар стоит 500 рублей, а депозит на одного человека составляет 1500 рублей.

«Трели»

© karaoketreli.ru

Адрес: ст. м. «Аэропорт», Ленинградский пр-т, 47, стр. 2.

Режим работы: 17:00–06:00.

Средний чек: 1500 рублей.

Отдельные залы: есть кабинки для компаний, вместимость от 5 до 80 человек.

Меню: европейская кухня, классические коктейли.

Если на караоке-вечере хочется сэкономить и проехаться в конец города не страшно, обратите внимание на клуб «Трели» на Ленинградском проспекте. В баре установлена профессиональная караоке-система AST-250, а база песен составляет больше 47 тысяч. Она ежемесячно обновляется.

Вход с воскресенья по четверг стоит 600 рублей, в пятницу, субботу и праздничные дни — 900 рублей. Для девушек действует акция: по вторникам двери открыты для них бесплатно.

Для гостей клуба также доступно детское караоке (в выходные с 12:00 до 20:00) и выездное. То есть если мероприятие планируется на другой площадке, администрация «Трелей» сможет обеспечить его караоке-оборудованием по предварительному согласованию.

Караоке-клуб Soloway («Соловей»)

© soloway-club.ru

Адрес: ст. м. «Профсоюзная», ул. Вавилова, 69/75.

Режим работы: 21:00–06:00.

Средний чек: 1800 рублей.

Отдельные залы: два, вместимостью до 20 человек.

Особенности: в общем зале работает фотограф.

Меню: блюда европейской кухни.

Клуб «Соловей» не только предоставляет гостям возможность самостоятельного исполнения любимых песен, но и регулярно проводит собственные развлекательные мероприятия. Шоу проходят в больших залах, рассчитанных на 90 и 50 человек. При желании второе помещение можно забронировать исключительно под проведение своего банкета. За бронирование зала вас попросят внести депозит: его сумма меняется в зависимости от дня недели и становится в два раза больше в выходные.

В баре установлены три караоке-системы, а также музыкальная инсталляция TurboSound. Во вторник здесь можно петь без цензуры, притом компаниям от шести человек позволено исполнять две композиции подряд.

Караоке-клуб Lights

© karaokelights.ru

Адрес: ст. м. «Маяковская», ул. Большая Садовая, 14, стр. 10.

Режим работы: 18:00–06:00.

Средний чек: 1600 рублей.

Отдельные залы: четыре отдельных зала.

Особенности: есть группа на бэк-вокале.

Меню: алкогольные коктейли, закуски и горячее.

В караоке-клуб Lights в центре Москвы можно прийти просто так или заранее забронировав столик и оплатив депозит. В помещении есть основной зал и четыре отдельных с разной вместимостью от 6 до 14 человек. Чтобы спеть в основном зале, нужно встать в очередь; её длина зависит от дня недели, наполненности клуба и вашего везения. Если возможности или желания ждать своей очереди нет, можно заплатить.

Винный ресторан Only

© onlylounge.ru

Адрес: ст. м. «Шелепиха», Шелепихинская наб., 34, корп. 1.

Режим работы: 12:00–01:00; с четверга по субботу — до 03:00.

Средний чек: 1800 рублей.

Отдельные залы: отсутствуют.

Особенности: специализация на вине.

Меню: обширная винная карта, блюда европейской и азиатской кухни.

Совместить дегустацию изысканных сортов вина с пением караоке можно в ресторане Only на Шелепихинской набережной. Караоке-вечера проводятся здесь с четверга по субботу: начинаются в 21:00, а заканчиваются в 03:00. Плата за вход для девушек составит 1000 рублей, для мужчин — 1500 рублей.

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