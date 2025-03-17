«Воровайки» ищут себе новую участницу

Известная российская женская группа «Воровайки», работающая в жанре русского шансона, ищет третью участницы для своего коллектива.

© Страница группы «Воровайки» в VK; Рамблер

Группа запустила кастинг на своей странице "ВКонтакте". Требования к потенциальным участницам очень просты: нужно уметь петь, танцевать и мечтать о работе «в самой популярной и гастролирующей поп-шансон группе страны». Соискательницы должны проживать в Москве или Московской области и быть не младше 18 и не старше 26 лет.

«Воровайки» возникли в 1999 году как проект продюсеров Спартака Арутюняна и Валерия Лизнера. За это время группа выпустила 17 альбомов, а её состав полностью менялся несколько раз. Одной из самых известных песен группы считается «Хоп, мусорок», которая была записана в 2001 году.

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