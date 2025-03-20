Эксперты оценили перспективы нового состава «Вороваек»

17 марта блат-поп-группа «Воровайки» объявила в своих соцсетях, что ищет третью участницу. Она должна присоединиться к Софье Морозовой и Валерии Москальчук, которые сами попали в состав только в 2024 году. «Рамблер» попросил экспертов оценить потенциал новых «Вороваек» в сравнении с предыдущим составом.

© vorovaiki.ru; Рамблер

Согласно объявлению новая участница должна быть в возрасте 18–26 лет, жить в Москве или в Московской области, уметь петь, танцевать и мечтать об этой работе. Когда группа только возникла в 1999 году, требования были проще. Выступления проходили под фонограмму главного голоса проекта Яны Павловой (Лацвиевой), так что умение петь было необязательным.

«Воровайки» были созданы продюсерами Спартаком Арутюняном и Валерием Лизнером. В 2004 году проект купил продюсер Юрий Алмазов. За всё время своего существования группа выпустила 17 альбомов, а её состав не раз менялся. Среди главных хитов «Вороваек» такие песни, как «Хоп, мусорок», «Не воровка, не шалава» и «Мурки воровайки (Наколочки)».

© Соцсети группы «Воровайки»

Группа «Воровайки» (Софья Морозова и Валерия Москальчук)

Культуролог и журналист, автор книги о русском шансоне «Ништяк, браток!» Наталья Хомякова рассказала «Рамблеру», как формировалась целевая аудитория группы.

Как рассказывал Спартак Арутюнян, группа задумывалась в формате, мягко говоря, игривом: разбитные девчонки поют хулиганские песни. Аранжировки в стиле «Ералаша», обнаженка на обложках альбомов, а на концертах в одном зале и представители правопорядка, и бандиты, и сотрудницы отделов кадров каких-нибудь заводиков, обязательно очень нарядные и в состоянии лёгкого опьянения. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

По словам Хомяковой, Юрий Алмазов эту идею сохранил и приумножил. Участницы группы взрослели, а вместе с ними и их аудитория. Группа ориентировалась на зрелых людей при связях и деньгах, от которых поступали корпоративные заказы, как на основных слушателей.

После смерти Юрия Алмазова в 2019 году все права на «Вороваек» перешли к его сыну, музыкальному продюсеру Никите Надыктову. Яна Павлова с ним не сработалась и покинула коллектив. С 2021 по 2024 год в состав входили Диана Теркулова, Наталья Лушникова (Быстрова) и Светлана Ларионова, которая пела все основные партии. Затем Надыктов дозрел до полного обновления «Вороваек», о чём он давно думал. Нужный момент подвернулся, когда Теркулова решила заняться сольной карьерой, а Лушникова — уйти в декрет. С Ларионовой прощание, судя по всему, прошло более напряженно, так как впоследствии её не позвали на презентацию новых «Вороваек», а сама она отстранилась от коллектива.

© www.vorovaiki.ru

Группа «Воровайки» (Софья Морозова и Валерия Москальчук)

Наталья Хомякова считает странным решение заменить всех участниц, тем более на молоденьких девушек. По мнению эксперта, прошлый состав удачно отражал ожидания от выступлений «Вороваек».

Группе 20 с лишним лет. И те, кто застал коллектив в его начале, и те, кто буквально рос под «Не воровку, не шалаву», и те, кто узнал о группе в TikTok, воспринимают участниц как прожжённых, ярких женщин. Они понимают, про что поют, хотя на самом деле мусора никогда по печени и почкам их не били. Но, учитывая, сколько лет девушки эти песни исполняли, считай, прожили — концертный опыт, воображение, контингент — всё работало на погружение. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

Хомякова полагает, что требование по возрасту до 26 лет объясняется тем, что начинающим певицам можно меньше платить. Если они из Москвы, то логистические расходы тоже сокращаются. В то же время эксперту сложно представить коренную москвичку, которая подаётся в «Воровайки». Скорее это могла бы быть приезжая артистка, которую устроит гонорар 20 тысяч рублей за концерт.

С одной стороны, аудитории «Вороваек» вообще всё равно, кто на сцене поёт про наколочки-татуировочки. На концерты приходят даже те, кто не признается, что любит блат-поп, и знает, как в хату правильно заходить. Но, с другой стороны, особенная атмосфера пропала. Юные певицы выглядят в этих кожаных корсетах скорее комично, чем правдоподобно. Ощущение подобно тому, когда 13-летняя девчонка взяла мамину помаду, сапоги старшей сестры и пошла на школьную дискотеку. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

Участницы оригинальных «Вороваек» тоже были молоды, но, по мнению Хомяковой, в них была порочность, которая придавала коллективу шарма. Новые девушки подобного впечатления не производят. Хомякова допускает, что через несколько лет исполнительницы заматереют и станут настоящими «Воровайками», но сомневается. Для этого будет недостаточно найти третью вокалистку с широким диапазоном и написать новых ералашных песен про ментов. Даже у сексуализированных женских групп вроде «ВИА Гры» не получилось повторить былые успехи.

А тут надо быть смелее, петь про плевки в глаз мусорам, для этого молодости и проживания в Москве недостаточно. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов настроен более оптимистично относительно перспектив перерождённого коллектива. По мнению эксперта, обновлённый состав поможет привлечь на концерты молодую аудиторию. Он признаёт, что старые версии «Вороваек» были лучше, но в то же время высоко оценивает профессионализм Никиты Надыктова.

Сын Алмазова — талант, сильный продюсер высшей категории. Это прекрасно, что он взял новый состав группы, это как Макс Фадеев реанимирует группу «Серебро». Я думаю, что этот проект залетит достаточно хорошо, с новыми песнями и старыми хитами. Сергей Дворцов музыкальный продюсер, шоумен

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