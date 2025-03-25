Кирк Хэмметт из Metallica работает над дебютным сольным альбомом

Гитарист Metallica Кирк Хэмметт подтвердил, что готовит свой первый полноформатный сольный альбом. Музыкант обещает, что его новый проект станет «переплетением самых разных стилей, которое удивит слушателей».

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Об этом Хэмметт рассказал в интервью в честь выхода книги The Collection: Kirk Hammett, в которой описана его впечатляющая коллекция винтажных гитар. В 2022 году Хэмметт уже выпустил сольный мини-альбом Portals. Его новый полноформатник станет для него первым крупным проектом вне Metallica. По словам Хэмметта, он активно собирает идеи для записи, которая должна выйти до начала работы над следующим альбомом группы.

Хэмметт состоит в Metallica с 1983 года, после того как группу покинул Дэйв Мастейн. Несмотря на плотный гастрольный график, Хэмметт сказал, что уже работает над риффами для следующего альбома группы. «Их у меня уже 767, — рассказал он в интервью Rolling Stone. — Это тот ещё кошмар, во всём этом разбираться. Но только я за это отвечаю и ничего поделать с этим не могу».

Кирк Хэмметт из Metallica выпустит книгу о своей уникальной коллекции гитар