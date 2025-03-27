Рэпер Tyga выступит с концертом в Москве
Американский рэпер Tyga даст концерт на московской «Арене ЦСКА». Представитель площадки Юрий Гордеев подтвердил, что мероприятие состоится 31 мая.
Гордеев подчеркнул, что шоу «совершенно точно будет», сообщает РИА Новости.
Концерт пройдёт на круглой сцене в формате 360 градусов. Утверждается, что Tyga требует проживания рядом с Кремлем, а на разогреве перед ним выступят рэперы Macan и Jakone.
Tyga выпустил дебютный альбом No Introduction в 2008 году, сочетая хип-хоп с элементами поп-музыки и гитарного рока. Рэпер быстро прославился и стал подписантом лейбла Лил Уэйна Young Money Entertainment, где он выпустил два следующих успешных альбома. После этого в его карьере последовал период застоя, но в последние годы она снова возрождается. Tyga cотрудничал с Риком Россом, Крисом Брауном, Канье Уэстом и другими.
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