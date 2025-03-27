Рэпер Tyga выступит с концертом в Москве

Американский рэпер Tyga даст концерт на московской «Арене ЦСКА». Представитель площадки Юрий Гордеев подтвердил, что мероприятие состоится 31 мая.

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Гордеев подчеркнул, что шоу «совершенно точно будет», сообщает РИА Новости.

Концерт пройдёт на круглой сцене в формате 360 градусов. Утверждается, что Tyga требует проживания рядом с Кремлем, а на разогреве перед ним выступят рэперы Macan и Jakone.

Tyga выпустил дебютный альбом No Introduction в 2008 году, сочетая хип-хоп с элементами поп-музыки и гитарного рока. Рэпер быстро прославился и стал подписантом лейбла Лил Уэйна Young Money Entertainment, где он выпустил два следующих успешных альбома. После этого в его карьере последовал период застоя, но в последние годы она снова возрождается. Tyga cотрудничал с Риком Россом, Крисом Брауном, Канье Уэстом и другими.

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