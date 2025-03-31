Интересные факты о Бахе: выступления на похоронах, арест, смерть из-за шарлатана

31 марта исполняется 340 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха — немецкого органиста и одной из самых важных фигур в классической музыке. Композиторскую славу Бах обрёл только после смерти, но современники всё же уважали его за исполнительский талант. «Рамблер» рассказывает интересные факты из биографии Баха: о странных местах, где композитора можно было услышать вживую, об аресте по абсурдной причине и жутком обстоятельстве, объединившем музыканта и его талантливого современника Георга Генделя.

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День рождения Баха отмечают не только на его родине

Большую часть своей жизни Бах провёл в Лейпциге, поэтому там ежегодно проходят мероприятия в честь дня его рождения. Торжественные концерты и фестивали устраивают и в других городах и странах, в том числе в России. Каждый март в Екатеринбурге проходит Bach Festival. На протяжении месяца музыканты из разных стран выступают с концертами и соревнуются за звание короля органа. В этом году трёхдневный концерт-марафон баховской музыки прошёл также и в Московском международном Доме музыки с 21 по 23 марта.

Баха воспитывал его старший брат

До того, как появился Иоганн Себастьян Бах, его мать родила ещё семь детей. К 31 марта 1685 года в живых осталось только двое: Иоганн Якоб и Иоганн Кристоф. Иоганну Себастьяну не было ещё десяти, когда оба его родителя скончались в возрасте 50 лет.

Воспитанием будущего композитора занимался его старший брат, 23-летний Иоганн Кристоф, в ту пору уже служивший органистом в немецком Ордруфе. Первые шаги на музыкальном поприще Бах совершал именно под присмотром Иоганна Кристофа, обучавшего младшего брата игре на клавире и органе. Второй брат Баха Иоганн Якоб тоже стал музыкантом: его основным инструментом был гобой.

Однажды Бах был арестован за желание уволиться

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После окончания обучения в 1703 году Бах переезжал из города в город, пытаясь найти подходящее место работы. За это время композитор успел побыть придворным музыкантом в Веймаре, смотрителем органа в церквях в Арнштадте и Мюльхаузене. Спустя несколько лет скитаний Бах вернулся в Веймар в 1708 году, чтобы стать придворным органистом и организатором концертов. На этой должности музыкант провёл девять лет: за это время он написал десятки произведений для оркестра и клавира.

В 1717 году композитор Бах решил покинуть пост. Годом ранее умер придворный капельмейстер Иоганн Самуэль Дрезе, руководивший оркестром. Бах надеялся занять его место, но герцог Саксен-Веймарский назначил на должность сына покойного. Композитор тут же потребовал своей отставки, но эта идея не вызвала у герцога энтузиазма. Вскоре после подачи прошения Бах был арестован. Он провёл в темнице месяц, прежде чем ему всё же разрешили покинуть пост. В 1718-м композитор всё же стал капельмейстером — правда, уже не в Веймаре, а в Кётене.

Бах зарабатывал, выступая на похоронах

За время своей жизни Бах не раз становился кантором в разных немецких городах. Композитор решал, кто будет выступать, преподавал вокал и писал музыку для исполнения. Мальчиков для церковного хора музыкант отбирал самостоятельно. Коллектив не только пел на богослужениях, но и подрабатывал на свадьбах и похоронах.

Специально для таких мероприятий Бах написал несколько мотетов — хоровых произведений, исполнять которые можно как во время богослужений, так и на нецерковных мероприятиях. В едином каталоге произведений Баха эти мотеты указаны под номерами с 225-го по 231-й.

Бах писал музыку для исполнения в кофейнях

Живые концерты с произведениями Баха также проводились в обычной кофейне в Лейпциге. Хозяин заведения выделил для музыкантов зал и приобрёл необходимые инструменты. Здесь проходили заседания Музыкальной коллегии — сообщества людей, которые собирались, чтобы послушать музыку. В 1729 году Бах возглавил это сообщество и стал инициатором двухчасовых концертов, проходивших дважды в неделю.

Как отмечают биографы композитора, большинство светских произведений Баха, написанных после 1730 года, были созданы как раз для исполнения в кофейне, в том числе «Кофейная кантата». Текстовое сопровождение к этому произведению написал Христиан Хенрици. В тексте лирик восхвалял кофе, высоко отзываясь о его вкусе и сравнивая его с «поцелуями женщины» и «мускатным вином». В ту пору бодрящий напиток был для немцев в новинку, поэтому Бах и Хенрици, можно сказать, помогли его популяризировать.

Бах мечтал встретиться с талантливым современником, но не сумел

Бах был не единственным прославленным органистом своего времени. В один год с ним родился немецкий композитор Георг Фридрих Гендель, большую часть своей жизни проведший в Лондоне. Как утверждают историки, в своё время музыкант пользовался даже большей популярностью, чем Бах. Композитор высоко отзывался о современнике и мечтал о личном знакомстве. Музыканты дважды оказывались в одном городе и могли встретиться, но их всё время разделяли обстоятельства.

Помимо таланта и успеха, Баха и Генделя объединило неудачное обращение к доктору. К концу своей жизни оба музыканта начали жаловаться на ухудшение зрения и попросили помощи у хирурга-офтальмолога Джона Тейлора. После операции на глазах обоим композиторам стало только хуже. И Гендель, и Бах скончались спустя пару лет после того, как в их жизни появился специалист с сомнительными навыками. Сегодня историки не сомневаются в непрофессионализме Джона Тейлора и откровенно называют его шарлатаном.

Среди потомков Баха тоже есть композиторы

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Иоганн Себастьян Бах был женат дважды. Впервые он женился в 1707 году: его избранницей стала троюродная сестра Мария Барбара. Она родила семерых детей. Трое умерли ещё во младенчестве, а двое — сыновья Вильгельм Фридеман и Карл Филлип Эммануил — стали композиторами по примеру отца. После смерти Марии Барбары в 1720 году Бах женился на оперной певице Анне Магдалене. Она родила ещё 13 детей, но выжили только семь. Её сыновья Иоганн Кристоф и Иоганн Христиан тоже стали композиторами.

На них музыкальная династия Бахов не прерывается. Внук Баха и сын Иоганна Кристофа, Вильгельм Фридрих Эрнст Бах, продолжил дело отца и деда. Среди его заслуг — служба при дворе прусского короля Фридриха Вильгельма. Его единственный сын скончался ещё младенцем. Его смерть и послужила концом для мужской ветки рода Бахов.

Останки Баха едва не пропали без вести

При жизни Бах считался прославленным музыкантом, но хоронили его без почестей на городском кладбище при церкви св. Иоанна в Лейпциге. Над его могилой даже не установили памятной плиты, поэтому спустя несколько десятилетий никому не было известно, где на самом деле похоронен композитор.

Только в 1894 году пастор церкви обратился за помощью к археологам, которые приступили к раскапыванию кладбища и поиску останков Баха. Идентифицировать композитора можно было по гробу: в отличие от современников, его хоронили в гробу из дуба, а не липы. Когда останки были найдены, их перезахоронили в той же церкви. Во время Второй мировой войны она была разрушена, поэтому спустя ещё полвека прах Баха перенесли в церковь св. Фомы в Лейпциге. Здесь композитор покоится по сей день.

Физик Карл Саган запустил музыку Баха в космос

Образцы музыки Баха наравне с данными о других выдающихся достижениях человечества были отправлены в космос. Это произошло благодаря американскому физику Карлу Сагану. В 1970-е учёный принимал участие в запуске космических зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Особенностью аппаратов стало то, что на их борту закреплены две пластинки, предназначенные для инопланетных цивилизаций. Инструкция по их воспроизведению прилагается в виде гравировки на алюминиевом футляре, в котором пластинки находятся.

В число величайших достижений человечества вошли баховские «Бранденбургский концерт № 2», «Гавот в форме рондо» и «Хорошо темперированный клавир». На пластинке также записаны композиции Бетховена, Стравинского, Моцарта, Луи Армстронга, Чака Берри и других артистов. Представлена и народная музыка разных стран — таких как Перу, Болгария, Австралия, Азербайджан, Новая Гвинея и других.

Сегодня Баха исполняют по-разному

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В настоящее время произведения Баха звучат двумя разными способами: современным и аутентичным, которое также называют исторически ориентированным. Сторонники первого способа заменяют клавикорд, на котором композитор сочинял и музицировал, на фортепиано или клавесин. К тому же они могут собирать для концерта большую группу исполнителей, хотя во времена Баха это не было предусмотрено.

Известны также различные попытки упростить музыку композитора для разных жанров. Одним из первых таких экспериментаторов была американская артистка Венди Карлос. Вскоре после изобретения первого в истории синтезатора Карлос сыграла на нём несколько произведений Баха, записала и выпустила их в виде лонгплея Switched-on-Bach. Релиз был коммерчески успешен: с 1969 по 1972 год он возглавлял чарт классических альбомов и попал на десятую строчку общего чарта Billboard.

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