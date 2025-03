Зарубежные новинки недели: Evanescence, Linkin Park, Kesha

Kesha начинает новую жизнь, Дуа Липа вспоминает старую, а Evanescence размышляют о страхе смерти. «Рамблер» рассказывает о самых интересных зарубежных новинках этой недели.

Синглы

Dua Lipa ft. Troye Sivan — Physical

Жанр: поп.

27 марта второй лонгплей Дуа Липы Future Nostalgia отметил пять лет со дня выхода. В честь небольшого юбилея артистка решила выпустить обновлённую версию одного из ключевых синглов альбома — Physical. Поп-артисту Трою Сивану достались второй куплет и бэк-вокал после него: в остальном трек звучит идентично оригиналу. Добавление мужского вокала придало Physical лёгкой пикантности и сработало неплохо.

Evanescence — Afterlife

Жанр: рок.

3 апреля Netflix представит аниме-сериал Devil May Cry по одноимённой серии игр, выходивших на разных платформах с 2001-го по 2020-й. Саундтреком к новому проекту стала новая песня рок-группы Evanescence: первая с 2021 года. Afterlife звучит в классическом для коллектива стиле: Эми Ли красиво поёт о смерти на фоне гремящих гитар. По словам вокалистки, песня — одна из многих новинок, над которыми работает коллектив. Когда ждать альбом, Эми Ли пока не говорит.

Linkin Park — Up From The Bottom

Жанр: рок.

Американская ню-метал-группа Linkin Park, возобновившая существование в прошлом году, продолжает выпускать музыку с вдохновляющими фразами. После выхода альбома From Zero («С нуля») в ноябре 2024-го песня Up From The Bottom («Подъём со дна») звучит почти как продолжение темы, но таковым не является. 16 мая выйдет делюкс-версия пластинки, этот трек — один из попавших на него бонусов. Это быстрая песня о переживаниях, в которой стиль Linkin Park узнаётся быстро и едва ли не с первых секунд.

Kesha — YIPPIEE-KI-YAY

Жанр: поп.

Американская поп-певица Кеша наконец-то освободилась от контракта, связывавшего её с продюсером Dr. Luke. Артистка подала на него в суд за харассмент, из-за чего её музыкальная карьера застопорилась на несколько лет. Но всё в прошлом, и радостный трек YIPPIEE-KI-YAY — как раз об этом. Песня одновременно звучит как самые вирусные хиты прошлого десятилетия и как претендент на попадание в чарты TikTok. Новый альбом Кеши Period выйдет 4 июля на независимом лейбле Kesha Records.

Альбомы

Bryan Ferry ft. Amelia Barrat — Loose Talk

Жанр: софт-рок, мелодекламация.

Для кого: для тех, кто любит подумать.

Брайан Ферри известен прежде всего как лидер и основатель культовой арт-рок-группы Roxy Music. Сольную музыку артист не выпускал с 2014 года, а новый альбом собрал на основе демозаписей, сделанных в течение его полувековой карьеры. Для создания пластинки Ферри пригласил Амелию Баррат — британскую художницу и писательницу, с которой познакомился на открытии галереи. Артистка добавила к доработанным мелодиям нарратив, превратив обычные демозаписи в моноспектакль.

Баррат не поёт, но читает поэзию — так, будто попутно размышляет о чём-то великом. Её истории метафоричны и непрямолинейны. Что до музыки, то она разнообразна: здесь есть как минималистичные демо на гитаре, так и полновесные аранжировки с ударными. Не обошлось и без замысловатых психоделических мелодий, отлично дополняющих полные таинственных символов тексты.

Lucy Dacus — Forever Is A Feeling

Жанр: инди-рок.

Для кого: для девушек, которым постоянно грустно.

Женское инди-рок-трио boygenius, ставшее популярным в 2023 году, взяло творческую паузу в 2024-м. Участницы группы Люси Дакус, Жюльен Бейкер и Фиби Бриджерс занялись сольными карьерами. Люси стала первой, кто представил полноценную большую работу, и в ней немало того, за что boygenius получили «Грэмми» в нескольких альтернативных и рок-номинациях.

Как почётная представительница женской инди-сцены, артистка черпает вдохновение в личных историях и рассказывает о них, используя яркие, местами глубоко личные детали. Их сопровождают гитарные мелодии — притом как минималистично акустические, так и мощные, близкие к стадионному року.

The Darkness — Dreams On Toast

Жанр: рок, глэм-рок.

Для кого: для поклонников амбициозной рок-музыки в стиле Queen.

Британская рок-группа The Darkness, известная хитом I Believe In A Thing Called Love, выпустила восьмой альбом. Dreams On Toast — это сборник ярких, амбициозных рок-песен о том, как здорово веселиться, соблазнять женщин и вообще жить. Даже к тяжёлым темам вроде неизбежной смерти коллектив относится с юмором. Так что релиз стоит послушать всем, кто любит гитарную музыку и хорошо посмеяться.

