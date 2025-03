Ноэл Галлахер из Oasis назвал свои любимые песни группы

Музыкант, певец и главный автор песен брит-поп-группы Oasis Ноэл Галлахер заявил, что его любимые песни в их репертуаре — это Supersonic, Some Might Say, Live Forever и Rock'n'Roll Star.

© Roberto Finizio/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Ноэл также высказался о спросе на билеты, который породил предстоящий тур Oasis. «Я думал, что это будет большое событие, но я был немного ошеломлен тем, насколько это было большое событие», — сказал он, сообщает NME.

Тур Oasis стартует 4 июля в Кардиффе, столице Уэльса. Это будет первый совместный концерт братьев Галлахер после 16-летнего перерыва, основанного на их взаимной вражде.

Oasis были одной из самых успешных групп 90-х, было продано более 75 миллионов копий их альбомов.

