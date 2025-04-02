В России появится улица Надежды Бабкиной

В родном городе народной артистки Надежды Бабкиной Ахтубинске появится улица, названная в её честь.

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Улица Надежды Бабкиной будет расположена в ещё не построенном микрорайоне. Об этом сообщает «Абзац», ссылаясь на слова врио главы муниципального образования «Город Ахтубинск» Александра Сивакова. Стройка начнётся летом 2025 года, а улица появится к концу года или к середине 2026 года.

В марте 2025 года общественное движение «Зов народа» выдвинуло идею назвать улицу в Ахтубинске в честь Надежды Бабкиной. Сиваков поддержал эту инициативу, отметив, что Бабкина способствовала развитию региона и страны, а также часто на концертах называла себя уроженкой Ахтубинска.

Исполнительница давно популяризирует русскую народную музыку и записала множество альбомов в этом жанре. Ранее Надежда Бабкина объяснила, почему мало людей занимаются русскими народными песнями.

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